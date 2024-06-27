快訊

陸委會調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」 籲非必要避免進入

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

詐欺車手收押3個月獲釋 再騙南投婦百萬元落網

中央社／ 南投縣27日電

胡姓男子擔任詐騙取款車手，落網收押3個月期滿獲釋，又在南投向林姓婦人取款百萬元遭警方逮捕；林婦相信網路投資獲利廣告，先前交出20萬元，被要求再拿百萬元才驚覺受騙。

南投縣政府警察局南投分局今天新聞資料指出，林姓婦人誤信網路社群平台股票投資廣告，透過通訊軟體LINE加入詐騙集團成員為好友後，依指示日前遭詐新台幣20萬元，詐騙集團食髓知味再度要求林婦面交支付100萬元，林婦這才驚覺遭騙報案。

南投分局接獲報案，指派轄區南投派出所長陳俊宏、半山派出所長林靖崴率警力昨天在面交地點埋伏。員警見胡姓車手與被害人完成面交立刻現身包圍逮捕，查扣近百萬元詐騙贓款，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方指出，39歲胡男先前也擔任取款車手落網，遭台中地檢署聲押獲准，收押3個月結束不久，又取款100萬元遭逮。面對各式詐騙手法，呼籲民眾提高警覺，落實「1聽、2掛、3查證」反詐騙3守則，及不接、不聽、不點、不傳、不信的打詐「5不」口訣。

南投縣 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／南投仁愛鄉昨午後下冰雹 農業處長：農損達150公頃

南投5路口、1大鎮要注意！科技執法、停車收費7月1日上路

影／農產價格正好…南投山區下冰雹砸爛近百公頃蔬菜 損失恐逾億

台灣高鐵推「南投星空季」專案 交通住宿全包3790元起

相關新聞

濾水器濾芯夾大麻花...運毒男不爽遭判刑7年10月 花2萬找人砸車

32歲紀姓男子和共犯以濾水器濾芯夾藏毒品大麻花，跨國運毒來台，落網後心生不滿，懷疑蔡姓男子出賣他，涉嫌花2萬元指使李男尋...

影／向女性友人借機車至私人招待所連開17槍 槍手解送北檢

新北市昨天驚傳槍擊案，新店區中興路一段一處私人招待所遭人連開17槍，槍手高姓男子逞凶後立即騎機車攜帶改造手槍到警局。高男...

超思蛋案9個月無進度？ 北檢：適時採取適當的偵查作為

超思公司進口巴西蛋爭議再起，案件至今9個月，檢方尚未約談涉案相關人到案說明。對此，台北地檢署今回應，檢方已即持續向農業部...

桃園男子涉持槍掃射派出所 檢方起訴求刑18年

桃園市44歲楊姓男子3月間持槍掃射景福派出所，逃逸過程與警方駁火、射傷前來圍捕的員警。桃園地檢署認楊男危害社會治安甚鉅，...

影／市價破4億元！警破3廠780株大麻 嫌對外稱「都是A級貨」

蔡姓男子自稱上網學技術，找來3名同夥分別在台中神岡、彰化及員林等地承租3座廠房，搭設燈光、通風設備種植大麻，警方破獲驚見...

傳幫派報復 連轟招待所17槍 槍手投案

高姓男子昨赴新北市一處私人招待所朝鐵門開十七槍，當時招待所無人，他隨即向警方投案，稱曾與友人在門外聊天被屋主毆打。外傳招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。