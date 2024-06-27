詐欺車手收押3個月獲釋 再騙南投婦百萬元落網

胡姓男子擔任詐騙取款車手，落網收押3個月期滿獲釋，又在南投向林姓婦人取款百萬元遭警方逮捕；林婦相信網路投資獲利廣告，先前交出20萬元，被要求再拿百萬元才驚覺受騙。

南投縣政府警察局南投分局今天新聞資料指出，林姓婦人誤信網路社群平台股票投資廣告，透過通訊軟體LINE加入詐騙集團成員為好友後，依指示日前遭詐新台幣20萬元，詐騙集團食髓知味再度要求林婦面交支付100萬元，林婦這才驚覺遭騙報案。

南投分局接獲報案，指派轄區南投派出所長陳俊宏、半山派出所長林靖崴率警力昨天在面交地點埋伏。員警見胡姓車手與被害人完成面交立刻現身包圍逮捕，查扣近百萬元詐騙贓款，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

警方指出，39歲胡男先前也擔任取款車手落網，遭台中地檢署聲押獲准，收押3個月結束不久，又取款100萬元遭逮。面對各式詐騙手法，呼籲民眾提高警覺，落實「1聽、2掛、3查證」反詐騙3守則，及不接、不聽、不點、不傳、不信的打詐「5不」口訣。