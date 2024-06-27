影／市價破4億元！警破3廠780株大麻 嫌對外稱「都是A級貨」

蔡姓男子自稱上網學技術，找來3名同夥分別在台中神岡、彰化及員林等地承租3座廠房，搭設燈光、通風設備種植大麻，警方破獲驚見3廠大麻活株高達780棵，且品質優良幾乎都開花可收成，蔡也對外稱「都是A級貨」，警方估計整批大麻價值破4億元，依製造第二級毒品罪嫌將4人送辦。

刑事局電信偵查大隊指出，蔡男（34歲）對栽培、園藝有興趣，透過外國網站學習技術並購入大麻種子，前後在台中神岡、彰化、員林等地承租3座廠房，並找來張姓、葉姓及劉姓同夥負責管理。

警方去年底接獲線報，追蹤數月掌握蔡男等人種大麻地點，今年5月21日先是破獲神岡廠，當下就驚見大量大麻活株，且廠區內燈光照明、溫度及排水設備一應俱全，循線隔天再追到彰化、員林2廠，其中又以彰化廠大麻活株300多棵最多。

經統計，3座廠房內一共起獲780棵大麻、大麻成品63.4公斤，依品質、市價估算，每株活株可收成50至100公克大麻，1公克可賣1000至3000元，單次收成最高不法獲利超過4億元。

警方指出，蔡男上網從國外購入大麻種子，並採取「土耕法」還特意找專業技師搭建恆溫貨櫃，架設電子設備以供24小時監控，還會依照大麻株品種，調整光照度、溫度、濕度、水質，及土壤酸鹼度等。

警方也發現，蔡男種出的植栽品質相當良好，有部分大麻甚至長到成人高，蔡也會以通訊軟體搖控集團各場負責成員，命對方定時回報栽種情況。

據了解，蔡男等人雖否認販賣，但警方從相關查扣證據中，發現蔡等人隨時可提供貨源，甚至對外稱「A級貨」，最貴1公克要價3000元。

警方不排除蔡男幕後有金主出資，將循線溯源，訊後依製造第二級毒品罪嫌將蔡等4人移送彰化地檢署偵辦。

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