傳幫派報復 連轟招待所17槍 槍手投案

高姓男子（中）昨朝新北市一處私人招待所開十七槍，隨即向警方投案，稱曾與友人在門外聊天被屋主毆打，警方深入追查槍擊動機。記者王長鼎／攝影 高姓男子昨赴新北市一處私人招待所朝鐵門開十七槍，當時招待所無人，他隨即向警方投案，稱曾與友人在門外聊天被屋主毆打。外傳招待所是天道盟同心會所有，竹聯幫靜安會經營撲克協會被同心會檢舉，找高開槍報復；警方深入追查槍擊動機，將高依槍砲、恐嚇罪嫌偵辦。

警方調查，廿六歲高姓男子昨上午十點多騎機車赴新店區中興路一處私人招待所，持槍朝鐵捲門開五、六槍，舉起右手讓彈匣落地，更換彈匣後再開十多槍，騎車離開；案發後不到十分鐘走進新店警分局碧潭派出所，稱「我開槍了」，被員警喝令「趴下」，他蹲在值勤台前就逮，被搜出一把改造手槍及一個空彈匣。

警方採證，拾獲十七顆彈殼、一顆未擊發子彈及一個空彈匣，調閱監視器發現，高前天從北市松山區騎友人機車至新店碧潭附近旅館投宿，昨騎車至招待所，停車後步行至門口開槍。

高稱，去年與友人在招待所門口聊天，被屋主嫌太大聲，出言制止後揪眾毆打，他心生不滿，前往開槍洩憤，手槍是一名已故友人寄放。警方認為他對糾紛過程及時間交代不清，懷疑動機不單純，通知屋主說明。

道上盛傳，竹聯幫靜安會經營撲克協會，年初被檢舉，警多次臨檢致生意慘淡，最後結束營業，靜安會認為是天道盟同心會檢舉，找人開槍報復。警方未證實此說法，強調會深入清查。

招待所旁是一間幼兒園，不少家長看到槍擊案新聞，焦急致電園方詢問。園方表示，學童在教室上體適能課，未受驚嚇，要家長不用擔心；一名老師說，看見一名男子騎機車前來開槍，還好屋內沒人在，「真的很嚇人」。

去年竹聯幫弘仁會、華山幫起糾紛，新北土城區一間當鋪遭槍擊，槍手同夥拍攝開槍過程上傳網路；這次案發後網路也流傳槍擊影片，不過警方初步調查是民眾行經目擊拍攝。