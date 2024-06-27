引發社會集體恐慌 中捷凶嫌殺人未遂起訴

洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方昨依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／報系資料照 廿歲洪姓男子上月在台中捷運隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案十周年犯案，還說出獄要繼續殺人。台中地檢署昨依殺人未遂罪嫌起訴，認為他引發社會集體恐慌，負面效應甚鉅，建請法院從重量刑。

全案昨下午移審法院，洪稱導師指責他「沒有用」是壓倒他最後一根稻草，自覺「整個人就此黑化」，因此從天使變惡魔宣洩憤怒，砍人時也避開頭部及頸部，更沒用力砍，案發前甚至吞下八十四顆安眠藥，因怕自己被砍或看到被害人痛苦表情，法官問「那你還做這種事？萬一有人死掉怎麼辦？」洪沉默不語。

原本法庭大門敞開任人進出，後來審判長以「本件不排除羈押禁見」為由下令清場，關閉法庭大門改採不公開審理，以涉犯重罪及逃亡之虞裁定洪羈押，但未禁見。

檢方查出，洪持刀刺炸雞練習殺人，稱下個想殺的對象是就讀專科學校時的吳姓導師，在偵查庭、羈押庭時一再表示「若有機會出獄，會再繼續殺人」，起訴向法院求處重刑。

國立中正大學犯罪防學系暨研究所教授賴擁連說，凶嫌可能具邊緣性人格，長期與團體疏離，人際關係緊張導致退縮，加上鄭捷模仿效應而行凶。檢方認為洪對犯罪日期、地點、工具、行凶路線選擇及考量思慮周詳、反覆考量利弊得失，心智正常。

起訴指出，洪想讓「全國民眾看到自己」，今年四月起預謀殺人，原定五月廿日作案，怕當天總統就職新聞熱度蓋過他犯罪，改在廿一日鄭捷在台北捷運隨機殺人案十周年動手。

當天十點廿二分，洪傳手機訊息給吳姓導師稱「老師，謝謝你那天返校說的話，我現在懂了，假設還有機會的話，我第一個一定是『找你』…」吳不解回傳「什麼意思？」洪未回覆。上午十一點十四分，洪自中捷水安宮站上車，持刀隨機砍殺乘客。