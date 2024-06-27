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北市警洩密案多路搜索 約談逾10人

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋／台北報導

台北市警局大同分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局大同分局。記者李隆揆／攝影
北市警方去年獲報，大同分局警備隊李姓警員涉嫌洩漏民眾個資給不法業者，供暴力集團討債、扮演不法集團靠山，警方昨早搜索約談李男等10餘人，清查不法金流，李男初步否認涉案，全案警詢後將依賭博、洩密等罪嫌送辦。

警方調查，台北市警局去年接獲舉報，大同分局警備隊年約50歲警員李男涉嫌與不法業者不正常交往，主動報請台北地檢署指揮偵辦，警政署督察室、北市警督察室、北市刑大及大同分局著手偵辦，昨早9時許同步搜索，包含李男等人辦公處及住處，約談至少10餘人。

據悉，李男初步否認涉案，但情資指出，李男長年與越南籍吳姓女子交往，不法集團以吳女為首，經營非法博弈網站，供海內外越南籍人士下注簽賭，另對越人放款，若債務人吐不出錢，李男則替吳女查找債務人個資，供同夥循線暴力討債，李男也長期充當該集團「門神」，掩護不法。

該集團加害越籍人士，在李男掩護下規模升級，不過先前因同夥之間利益分配喬不攏，爆發糾紛，去年內部人士才向警方舉辦，檢警隨即介入偵辦。

不法金流層層流轉，警方昨早兵分多路前往台北、新北、桃園等處搜索，查扣多張越籍人士證件、本票等，約談10餘人釐清案情及金流，今依賭博、重利、洩密、違反個資法等罪嫌送辦。

去年5月檢警查出大同分局寧夏路派出所長葉育忻涉嫌洩密給「台版柬埔寨」案犯嫌，震驚社會，士林地院日前審結依收賄、洗錢、偽造文書等罪判葉徒刑14年8月，昨大同分局又因警員涉洩密被搜索，再次挑動敏感神經，警方強調，全案「自清自檢」，若查有不法，定將嚴辦，汰除不適任員警。

北市 賭博

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