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中捷砍人案偵結 呂姓少年父原諒凶嫌不求償：祝福他未來會更好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

屏東洪姓男子日前選在台北捷運鄭捷殺人案10周年當天，帶3把刀在台中捷運車廂內揮刀攻擊，砍傷17歲呂姓少年及「長髮哥」許姓男子。台中地檢署今偵結，認定洪男是預謀犯案且心智正常，依殺人未遂罪嫌等起訴。對於凶嫌被起訴，許男及呂姓高中生父親今都表示，尊重司法判決。

但是否跟洪男索賠？先前已說會原諒洪男的呂姓少年父親說，只能祝福他未來會更好，且因為洪還只是不到20歲的學生，應該沒有什麼財產，並沒有想向他求償的打算。若他的父母想賠償，那這些錢會全數做公益，回饋給社會，或許對洪是個贖罪。

許姓男子說，他不太理解洪男的犯案動機，至於民事求償部分，會盡量爭取。他回想事發當下，表示洪的表情很平穩，但可感覺他不太開心，當下並未覺得他是預謀傷人，本來一度還想試著安撫他。

呂父今也展示了一把可以自我防護的多功能傘，並請大家踴躍參加他和熱心友人7月26日舉辦的捐血活動，因為他兒子急救時用了許多善心人士的血，身上有三分之一的血是社會大眾熱血相挺的。

捐血活動地點在松竹路一段763號，時間上午9時到下午3時，參加者都可獲贈一把多功能傘和統一禮券，另還有百張價值12800元墾丁知名的「姊妹沙灘別墅」住宿券供抽獎。

呂父（右）今展示了一把可以自我防護的多功能傘，並請大家踴躍參加他和熱心友人7月26日舉辦的捐血活動。圖／民眾提供
呂父（右）今展示了一把可以自我防護的多功能傘，並請大家踴躍參加他和熱心友人7月26日舉辦的捐血活動。圖／民眾提供
呂父（右）不打算向洪男求償並表示要辦捐血活動。圖／民眾提供
呂父（右）不打算向洪男求償並表示要辦捐血活動。圖／民眾提供

台中捷運 殺人

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