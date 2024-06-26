影／幼兒園旁連開16槍 槍手直奔新店逞凶辯稱：不滿曾遭屋主揪眾毆打

新北新店區今天驚傳槍擊案，中興路一段一處建商招待所遭開16槍，槍手高姓男子逞凶後立馬騎機車攜改造手槍到派出所投案。據了解，高男辯稱，去年曾和朋友在店門前，因講話太大聲，曾遭屋主揪眾毆打，心生不滿，今天才會騎車從台北直奔新店開槍洩憤。警詢後今依槍砲及恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店區今天驚傳槍擊案黑衣男開槍影片曝，私人招待所遭開16槍，一旁是幼兒園。照片來源／翻攝自記者爆料網

新北市今天驚傳槍擊案，新店區中興路一段一處私人招待所遭身穿黑衣黑褲的槍手高姓男子（26歲）連開17槍，逞凶後立馬騎機車到新店警分局碧潭派出所，「我剛剛開槍。」並交出一把改造手槍及空彈匣說要投案。警方不敢大意立即將人上銬押到新店偵查隊。

高男開槍後，其開槍影片隨即在網路上曝光，只見高男著黑衣褲，先雙手握槍，對著大門連續開了5槍，再換了一個彈匣，他高調舉起右手，讓彈匣自行落地，再對著大門開了10槍而後離去，這幕也讓錄影者忍不住喊「三小啦」。

警方獲報也立即派員封鎖現場進行採證，在現場發現有16發空彈殼及1發未擊發子彈，和一只空彈匣。警方同時也掌握到高男今天是從台北市騎機車前往新店區中興路槍擊現場前的畫面，高男停好機車後，徒步走到案發點連開10多槍。由於槍擊現場一旁是間幼兒園。

「小朋友都很平安。」有家長看到新聞和網路流傳的訊息，十分擔心小朋友受影響，立即打電話詢問，幼兒園老師表示，小朋友當時在屋內教室上體適能課，沒有被嚇到，還要家長不用擔心。據了解，有老師從高處有看到槍擊這驚悚的一幕，還說「真的很嚇人」，因屋內都沒人在，感覺恐嚇意謂十分濃厚。

新店偵查隊長王凱文今表示，高男投案後辯稱，去年曾和朋友在店門前，因講話太大聲，曾遭屋主劉姓男子出言制止後，還揪眾毆打，致心生不滿，今天才會騎友人機車到新店開槍洩憤。警方表示，也會通知遭開槍的屋主劉男到案說明，警詢後今依槍砲及恐嚇罪嫌將高男移送台北地檢署偵辦。