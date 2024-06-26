「罪判多重都沒有意義」原諒中捷砍人案凶嫌 高中生父：盼他可以更好

洪姓男子為讓民眾看見自己，日前在台中捷運車廂持刀傷人，台中地檢今天依殺人未遂等罪起訴；被害人長髮哥許男認為，持刀傷人行為無法呼應廢死關注，呂姓高中生父親則說，無論賠償多少，都會拿出來做公益。

台中捷運5月21日發生車廂持刀砍人案件，檢方調查，洪男為讓大眾看見他並引發廢死議題關注，持刀隨機砍殺不特定乘客，造成呂姓高中生身中多刀，「長髮哥」許男臉部也遭砍傷、身上多處傷勢。

對於洪男犯案動機，許男接受媒體聯訪表示，尊重司法判決，但他不太理解洪男犯案動機，如果想讓大眾支持廢死，他的行為應無法呼應他的理念。

至於民事求償部分，許男指出他會盡量爭取。許男回想事發當下，洪男表情很平穩，可感覺他不太開心，當下並未覺得他是預謀傷人，本來還想試著安撫他，但遭攻擊後，他開始迴避。

呂姓高中生父親日前就說原諒洪男，他說，只有原諒洪男，自己才能放下，至於社會大眾的諒解就交由司法制裁去決定，無論洪男遭判多重的罪，對他們都沒有意義；呂父也祝福洪男，希望他可以更好。