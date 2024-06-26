聽新聞
test
0:00 / 0:00
「罪判多重都沒有意義」原諒中捷砍人案凶嫌 高中生父：盼他可以更好
洪姓男子為讓民眾看見自己，日前在台中捷運車廂持刀傷人，台中地檢今天依殺人未遂等罪起訴；被害人長髮哥許男認為，持刀傷人行為無法呼應廢死關注，呂姓高中生父親則說，無論賠償多少，都會拿出來做公益。
台中捷運5月21日發生車廂持刀砍人案件，檢方調查，洪男為讓大眾看見他並引發廢死議題關注，持刀隨機砍殺不特定乘客，造成呂姓高中生身中多刀，「長髮哥」許男臉部也遭砍傷、身上多處傷勢。
對於洪男犯案動機，許男接受媒體聯訪表示，尊重司法判決，但他不太理解洪男犯案動機，如果想讓大眾支持廢死，他的行為應無法呼應他的理念。
至於民事求償部分，許男指出他會盡量爭取。許男回想事發當下，洪男表情很平穩，可感覺他不太開心，當下並未覺得他是預謀傷人，本來還想試著安撫他，但遭攻擊後，他開始迴避。
呂姓高中生父親日前就說原諒洪男，他說，只有原諒洪男，自己才能放下，至於社會大眾的諒解就交由司法制裁去決定，無論洪男遭判多重的罪，對他們都沒有意義；呂父也祝福洪男，希望他可以更好。
至於求償部分，呂父表示，洪男未滿20歲也沒有財產，要如何求償；如果洪男父母願意賠償，賠償多少錢，他都會拿出來做公益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言