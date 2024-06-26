高雄蚵仔寮名廟今遭搜索 網紅「主委」涉毒遭逮　

高雄梓官區通安宮主委曾志淵涉嫌販售一、二級毒品，高雄警方獲報後，今報請橋頭地檢署指揮，前往曾的楠梓區高雄大學附近住處及黨羽據點搜索，拘提曾男到案，並查扣約2公斤一級、二級毒品，詳細毒品數量，正由刑大採驗清點中，目前仍有拘提行動，檢方將等行動結束才對外說明。

曾志淵為當地中生代勢力，近年在網路活躍，常常拍攝無厘頭的影片搞笑，抖音等影音平台都有不少粉絲，因身兼宮廟主委，網友都稱呼曾為「主委」，如今因涉嫌販毒遭警方帶回，引起粉絲震驚。

通安宮為梓官區蚵仔寮的信仰中心之一，立法院長韓國瑜當時當選高雄市長時，謝票感謝之旅就是選在通安宮，可見該廟在當地的重要性。

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