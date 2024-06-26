新店招待會館槍擊案 槍手北巿騎車衝新北…身影曝光

新北市新店區今天驚傳槍擊案，中興路一段一處建商招待所遭開16槍，稍晚一名黑衣男開槍影片在網路上曝光，警方也掌握到高男今天是從台北市騎機車前往新店區中興路槍現場前的畫面，高男停好機車後，徒步走到案發點連開10多槍。

除網路上流傳一段槍手開槍的畫面，警方也掌握到高男從台北市松山區，騎機車約花30分鐘前往新店區中興路槍擊現場前的畫面，高男停好機車後，徒步走到案發點。

依網路上流傳影像可見，高男當時著黑衣黑褲，先雙手握槍，對著大門連續開了5槍，再換了一個彈匣，他高調舉起右手，讓彈匣自行落地，再對著大門開了10槍而後離去，這幕也讓對面錄影的人忍不住喊「三小啦」。