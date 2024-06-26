聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店招待會館槍擊案 槍手北巿騎車衝新北…身影曝光
新北市新店區今天驚傳槍擊案，中興路一段一處建商招待所遭開16槍，稍晚一名黑衣男開槍影片在網路上曝光，警方也掌握到高男今天是從台北市騎機車前往新店區中興路槍現場前的畫面，高男停好機車後，徒步走到案發點連開10多槍。
除網路上流傳一段槍手開槍的畫面，警方也掌握到高男從台北市松山區，騎機車約花30分鐘前往新店區中興路槍擊現場前的畫面，高男停好機車後，徒步走到案發點。
依網路上流傳影像可見，高男當時著黑衣黑褲，先雙手握槍，對著大門連續開了5槍，再換了一個彈匣，他高調舉起右手，讓彈匣自行落地，再對著大門開了10槍而後離去，這幕也讓對面錄影的人忍不住喊「三小啦」。
據了解，遭槍擊現場為新店區中興路一段一間一樓建商招待所店面的鐵捲門，今天上午10時許遭人連開近20槍，門上彈痕累累，警方獲報迅速趕抵。槍手為26歲高姓男子，已帶槍向派出所自首，警方現場勘查尋獲彈殼數量為17顆及1發未擊發子彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言