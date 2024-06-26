環保局清潔工當街殺2人稱「吃藥腦袋空白」 死者家屬批他裝瘋賣傻

台北市環保局建成分隊清潔工王建明去年和同事高男爭吵相約談判，在蘭州街涉持摺疊刀砍殺高男、廖男，遭依殺人罪嫌起訴。士林地方法院今開庭，王男主張正當防衛，如果不反擊會被當場擊殺。死者家屬痛批，王男下樓開門後就一路殺，根本避重就輕，裝瘋賣傻。

全案緣於，「以工代賑」員工王男、高男，因工作期間爭吵，去年11月16日凌晨，高男打電話給王男相約談判，涉找來廖男、李男到王男住家外，高男持2把水果刀、廖男持警棍下車理論。王男涉持摺疊刀刺進高男心臟、胸部等處，還刺傷王男臀腿部，導致高、廖2人送醫不治，王男自己送醫搶救住院18天，保住性命，出院隨即遭拘提，移送檢方複訊聲押獲准。

王男遭依殺人罪2罪起訴，此案適用國民法官法。士林地院今開庭，王建明主張正當防衛，他供稱，「他們到我家樓下來殺我，高先拿刀刺我，我嚇到就拿刀揮，當時我有吃藥腦袋空白，且快休克，後來不知發生什麼事情」。

法官問王有沒有朝高、廖反擊？王說，沒想和他們吵架，他以為是要去工作掃地，當時有反擊，是正當防衛。王的辯護人主張，高男打電話給王，王以為要工作才會穿著清潔隊服裝下樓，高男先刺王男胸口，廖又持警棍攻擊，王男才會拿工作割草用的折疊刀反擊。

辯護人稱，高男持2把水果刀，王的行為是「正當防衛」，倘若未如此作為，會被「當場擊殺」，王男因此衝突失血過多，氣血胸休克，經搶救保存性命；另廖男大腿、臀部受傷，王男無殺害意思，所犯為傷害致死罪。

全案高男死亡時體內有毒品反應，但無法顯見是長期吸毒或單一吸毒行為。王男雖稱自己有吃藥，但不主張因精神障礙致辨識行為違法，或依其辨識而行為之能力顯著降低。

辯方聲請量刑前社會調查鑑定；檢方則聲請送台大或亞東醫院做精神鑑定，待證事實為是否有刑法19-2項情形，如有是否有監護必要，期間多久。

死者廖男胞兄今氣憤說，王男殺伐果斷，下樓鐵門打開就一直殺到馬路對面，監視器都有拍到，怎麼會是要出門工作，王男根本是「避重就輕，裝瘋賣傻」。廖兄說，他弟是去當和事佬的，因此案死了，自己和弟弟從事布袋戲工作，弟弟過世後，他就丟了工作。法官也請廖兄可尋求犯罪被害人保護協會協助。