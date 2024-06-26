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「出獄想繼續殺人」…中捷隨機砍人 凶嫌稱還想殺導師

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

屏東20歲洪姓男子5月21日在台中捷運上隨機殺人釀2人受傷，檢方查出他除預謀作案，行凶前還傳訊給導師說「還有機會的話，第一個一定『找你』」意在下一個想殺導師，落網後還一再稱「有機會出獄，會繼續殺人」，台中地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，洪男（20歲）因家庭、求學因素，而世界產生不滿及憤怒，今年4月起就預謀要藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，原打算5月20日作案，考量當天總統就職大典怕新聞被蓋過，就刻意選在21日北捷鄭捷殺人案10周年當天動手，企圖加強社會大眾對其行凶行為、廢死議題關注。

檢方查，洪19日先在高雄買3把刀後北上台中旅館入住，為模擬演練還去麥當勞買麥脆雞，外表用衛生紙包裹，並持刀猛刺雞肉，企圖練習、熟悉攻擊手法。

21日早上11點14分，洪自中捷水安宮站上車，為防止手滑，右手還戴上防滑手套，進入車廂觀察見僅有第一節車廂有司機，就走到第二節車廂等門關閉時，持1把菜刀、2把水果刀，隨機砍殺車上乘客，釀呂姓少年骨折、撕裂傷，經呂迅速逃往列車第一節車廂躲過。

另名乘客許男（長髮哥）遭洪持菜刀砍到左臉撕裂傷、上下嘴唇撕裂傷等傷害，許男遭砍傷，不顧自身血流如注，仍奮力搶下洪男手中菜刀，而車內王姓乘客和許男共同奪刀，洪掙脫後再持水果刀繼續要攻擊其他乘客，又朝蕭姓乘客刺擊，最後經蕭、王及1名外籍乘客凱莉共同制伏。

檢方訊時，洪坦承不諱，也表示有計畫預謀行凶。呂姓少年證稱，洪拿菜刀連續砍他3刀，「往死裡砍過來」，其餘乘客也指證歷歷，車廂內監視器也清楚拍下過程。

檢方勘驗洪男手機也驚覺，他作案前10點22分，還傳訊給吳姓導師說「老師，謝謝你那天返校說的話，我現在懂了，假設還有機會的話，我第一個一定是『找你』」，對方不解回「什麼意思？」洪也對此坦承，下一個想殺的就是導師。

檢方指出，洪男犯罪日期、地點、工具及行凶路線都是在思慮周詳、反覆考量下所做，就算因自身家庭、求學造成內心失衡，對世界、社會不滿。但世界已進入AI世代，為跟上快速轉變的科技、經濟及社會人文，人們焦慮、壓力接踵而至，但都不是以傷害他人獲得壓力解脫途徑。

檢方說，案發後引起社會恐慌，洪甚至一再表示「若有機會出獄，會再繼續殺人」，依殺人未遂罪嫌起訴他，請求法院從重量刑。

洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／聯合報系資料照
洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／聯合報系資料照

台中捷運 殺人 車廂

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