中捷砍人案…凶嫌事先買「麥脆雞」用刀狂捅模擬殺人

屏東20歲洪姓男子上月21日在台中捷運隨機殺人，釀2人輕重傷，台中地檢署今依殺人未遂罪嫌起訴他。經查，洪原想20日就作案，但考量當天是520總統就職怕新聞熱度被蓋過，並自認鄭捷已在北捷殺人過，他才挑選中捷，事前還買「麥脆雞」拿刀狂捅，藉此模擬殺人行徑，令檢警咋舌。

據了解，洪男原本5月20日就要作案，他考量當天是總統賴清德就職典禮，擔心新聞熱度會被蓋過，又發現隔天21日正好是北捷鄭捷案10周年，就選在當天行凶。

洪男提前北上台中入住汽車旅館，事先買了1把菜刀、2把水果刀，洪向檢警坦言，買菜刀是打算用砍的，水果刀則因兩面刃，可用捅的刺擊，事前甚至為了模擬演練，還去麥當勞買麥脆雞，並持刀猛刺雞肉，企圖練習、熟悉攻擊手法。

檢警也不禁疑惑，麥脆雞經高溫油炸，外表雞皮有沾粉經高溫油炸至酥脆，肉質也已經熟透，完全跟人體皮膚、肌肉不一樣，但洪卻稱，他有在賣脆雞外覆蓋衛生紙，以模擬人體皮膚；根據其挑選作案時間、預先練習等，顯是經深思熟慮的縝密行為。

洪男也提到，他之所以挑選台中捷運，是因為當年鄭捷已經在台北捷運作案過，他自認和鄭捷不一樣，本身與眾不同，另外高雄捷運則是考量朋友的家人在雄捷任職，怕行為會造成對方困擾，最後又因台中現由國民黨執政，佐以本身挺廢死想法，最終才在中捷隨機殺人。

檢警發現，洪男有提及對家庭抱怨，以及求學時遇到挫折，實習成績沒有通過等，但反反覆覆並無一明顯因子，認定是種種不滿才引發殺機。

洪案發落網時，在初步警詢、偵查階段態度堅決，甚至還脫口稱「放出來後要繼續殺人」，檢察官認為涉犯重罪、顯有再犯之虞向法院聲押後准。