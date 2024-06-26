幫客囤積135條免稅菸擬輸台遭航警查獲 恐遭罰20萬

金門一名黃姓男子日前開車送朋友去機場，結果執勤員警在執行交通疏導過程中發現，黃男的車上竟有滿滿的一箱免稅菸品，總計135條，數量遠超過自用需求，航警局臺北分局金門分駐所員警將其查獲並依違反菸酒管理法第46條之規定等相關法規，移請金門縣政府進行裁處，據了解，恐將面臨近20萬元的罰款。

據了解，這起首度查獲的大量免稅煙品案，是6月17日航警在進行交通疏導時，成功查獲一起意圖販賣而運輸免稅菸品案件，此次查獲的菸品包括七星硬盒等5種品牌免稅菸品，總計135條，市價約16萬；經初步調查顯示，黃姓民眾也坦承意圖將這些免稅菸品採「化整為零」方式，委託赴台旅客協助運輸到台灣進行銷售，從中獲取非法利益。

金門航警所隨即將煙扣留並將案件移交給金門縣政府財政處，此次的查獲行動顯示出航警局金門分駐所對於非法活動的高度警覺和專業執法能力；另金門分駐所也指出，為了防止類似事件再次發生，未來將加強機場查緝作為，並配合張貼宣導海報於行李拖運及旅客進入口等地，同時將與金門縣政府及海關等相關部門密切合作，共同打擊非法運輸和販賣行為，確保國內市場秩序。

金門縣政府也提醒，隨著新冠疫情解封之後，小三通恢復入出境往來，搭乘人數逐漸攀升，免稅商品成為許多旅客的購物選擇，然而部分不法分子利用這一機會企圖非法牟利，呼籲民眾勿貪小便宜而觸犯法律。依據法律規定，旅客在出入境時攜帶的免稅菸酒品免稅範圍以合於其本人自用及家用者為限，超過法定限量的免稅菸酒品將被視為違法，且輸入後不得移作營業用途使用，一旦被查獲，將面臨罰鍰及沒入處分。