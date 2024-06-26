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隨機殺人無從防範 學者分析：挫折攻擊釀無辜民眾遇害

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案，檢方查出洪姓凶嫌對時事不滿就預謀隨機殺人，犯罪防治學者指出，類似個案可能具有邊緣性人格，另從「挫折攻擊」理論分析，其用最原始的暴力朝不特定大眾宣洩，導致無辜旅客成代罪羔羊，現代研究就類似隨機殺人犯可說無從防範，建議民眾留意警覺。

國立中正大學犯罪防學系暨研究所教授賴擁連解釋，所謂隨機殺人，在日本稱為無差別殺人，英文是Indiscriminate Killer。

他舉例，日本2008年6月就曾發生秋葉原加藤智大殺人事件，一共釀7死10傷慘劇，堪稱是日本30年來死亡人數最多的隨機殺人案，後來2014年台北捷運也發生鄭捷隨機殺人案，造成4死24傷。

從日本研究中發現，類似隨機殺人犯幾乎都是男性，其等無業或工作不穩定，具強烈挫折感及自卑，加上沒有朋友，和家人不親近，部份有精神疾病，也造成社交能力不良、人際不佳，對未來感到絕望，是社會孤立者或邊緣人，因向法偏激、對現狀不滿，引發隨機殺人念頭。

賴擁連說，中捷隨機砍人案凶嫌可能具有邊緣性人格，長期和團體疏離，發展出類似孤獨式相處模式，在學校求學、職場謀職等等社交相對困難，甚至遇到霸凌，長期人際關係緊張導致退縮，也可能伴隨精神疾患，加上模仿效應才選在鄭捷案10周年當天行凶。

他表示，犯罪心理學中「挫折攻擊」理論來看，人會使用暴力，和他受到環境挫折有高度關聯性，當個體面臨挫折、惱怒或不滿，無法宣洩時就尋以人類最原始本能「暴力」來宣洩，當年加藤智大因家境、工作均不佳，本身缺乏社交能力，遭公司開除引爆他隨機殺人動機。

現代挫折攻擊理論也認為，當事人除挫折容忍力較低、社交障礙及具有憤世忌俗心裡，但不會直接攻擊造成他挫折的人，如父母、師長或職場長官，而是把不特定的社會大眾當作目標，導致無辜民眾成了代罪羔羊。

賴擁連指出，從日本研究發現，類似隨機殺人幾乎「無從防範」，因為身處公眾根本無從得知身邊的誰正處於挫折中，但搭大眾運輸時仍可透過帶傘、包包防身，低頭滑手機之餘也注意周遭人事物，都是自保防身方式。

洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／聯合報系資料照
洪男5月21日在台中捷運上持刀隨機砍人，檢方今依殺人未遂罪嫌起訴他。圖／聯合報系資料照

台中捷運 日本 殺人

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