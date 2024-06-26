挺廢死、對社會不滿在中捷砍人 檢斥釀恐慌起訴求重刑

台中捷運5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子自稱對家庭、求學不滿，刻意選在北捷鄭捷殺人案10周年當天，持3把刀在中捷隨機砍人釀2人輕重傷；洪犯後坦承，主張自己「挺廢死」、「要讓全國民眾看到自己」，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，痛斥他釀社會恐慌，建請法院從重量刑。

中檢查出，洪男（20歲）因家庭、求學因素，而社會產生不滿，今年4月起就預謀要藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，並刻意選在5月21日北捷鄭捷殺人案10周年當天動手，企圖加強社會大眾對其行凶行為、廢死議題關注。

檢方查，洪5月21日早上11時多，自中捷水安宮站上車，持隨身的1把菜刀、2把水果刀，隨機砍殺車上乘客，造成呂姓少年右胸大肌撕裂傷、右側第三肋骨骨折、右胸刺傷及右鎖骨骨折，經呂迅速逃往列車第一節車廂躲過。

另名乘客許男（長髮哥）遭洪持菜刀砍到左臉撕裂傷、上下嘴唇撕裂傷等傷害，許男遭砍傷，不顧自身血流如注，仍奮力搶下洪男手中菜刀，而車內王姓乘客和許男共同奪刀，洪掙脫後再持水果刀繼續要攻擊其他乘客，又朝蕭姓乘客刺擊，最後經蕭、王及1名外籍乘客凱莉共同制伏。

檢方認為，根據洪男犯罪日期、地點、工具、行凶路線的選擇和考量，堪認洪男思慮周詳、反覆考量利弊得失情形下，才決意為本次隨機殺人行為，其犯案時並未因精神障礙或其他心智缺陷致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力有欠缺或顯著減低狀況。

檢方說，案發生後引發社會大眾集體恐慌，民眾擔心會無預警遇上隨機殺人，造成多數民眾在搭乘捷運、其他大眾運輸交通工具時，草木皆兵、杯弓蛇影，隨時處於警戒狀態，釀人與人間之疏離及不信任感加深，更造成當天捷運車廂上遇劫的乘客，其心理上揮之不去之陰影。