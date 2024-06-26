疑似吸毒幻覺 蘆洲赤膊男持雙刀揮舞差點砍到女兒被強制送醫

新北市蘆洲區1名34歲男子疑因吸毒產生幻覺，上午持2把開山刀在街上揮舞，又衝回家繼續揮刀，差點砍到自己的4歲女兒，快打警力出動10餘人趕抵，他的12歲兒子嚇得衝出家門喊救命。男子最後被壓制上銬強制就醫。

今天上午9時28分，蘆洲長安街某巷內居民紛紛打110報警，指稱有人打赤膊持2把開山刀在街上揮舞。蘆洲警分局立即調派三民、延平派出所線上警力趕赴，鷺江消防分隊亦出動3車、7人到場。

員警到達時，持刀男子返回公寓樓上住家，仍持續揮刀，4歲女兒差點被砍到，嚇得不斷尖叫，12歲兒子則趁隙奪門衝向警察喊救命，當時家裡還有祖母的同居人在場。

員警持盾牌慢慢靠近，男子語無倫次大喊並動手反抗，後來被壓制上銬實施保護管束，身上搜出毒品咖啡殘渣袋，他被押回派出所之後仍毫無邏輯胡言亂語，最後通報衛生局安排強制就醫。

警方指出，待男子清醒出院，警詢後將依公共危險、妨害公務罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，同時通報高風險家庭、聯繫孩子的母親研議聲請保護令。

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