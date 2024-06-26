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高市毒防局獲防制毒品特優 戒癮過來人黃淨裕反毒有功也獲獎

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

今天是國際反毒日，衛生福利部於表揚社會各界反毒有功人士、團體，高雄市毒品防制局獲頒特優獎，毒防局成立的「螢火蟲家族」志工黃淨裕也當選反毒有功人士。

這項頒獎典禮今天在台北國家圖書館登場，由賴清德總統、行政院長卓榮泰頒獎，勉勵反毒有功人士、團體共同守護無毒家園。高雄市毒防局獲毒品危害防制中心聯合視導評核第一類組「特優」，螢火蟲家族成員黃淨裕也在毒品戒治組，當選「反毒有功人士」獲總統頒獎。

高雄市毒防局表示，螢火蟲家族成員黃淨裕自出監後，從麵包店學徒到創業的成功蛻變，以戒癮過來人的切身之痛，決定入監所現身說法，幫助涉毒收容人，獲監所好評，更積極投入社區防毒工作，接地氣宣講反毒，成為熱心公益的反毒志工，同時擔任國際青年商會分會副會長，主動規劃辦理反毒宣導活動，影響許多青年共同投入反毒行列，因而獲得表揚。

高雄市毒防局結合檢、警、調及醫療、宗教等民間團體，統籌規畫毒品防制策略，推動毒品防制業務，並首創與藥局、診所、衛生所及里辦公處合作，深入社區普設「毒品防制關懷站」，提供宣導、諮詢、轉介及關懷的一站式服務，另創「AI科技智慧毒防系統」，結合多元輔導策略，輔導藥癮個案，預防再犯風險等工作，成效卓著，獲頒特優獎。

高雄市毒防局長林瑩蓉表示，毒防局推動毒品政策，不斷展現創新與努力，強化毒防網、治安網、社安網的跨網絡合作機制，達到預防初犯及降低再犯的雙重目標，透過成功戒毒者帶領，發揮互助扶持精神，建立正向夥伴關係，預防藥癮復發，已培訓40多名志工投入毒防工作；曾施用毒品長達10年的黃淨裕，獲反毒有功人士，也是對螢火蟲家族最大的激勵與肯定。

今天是國際反毒日，毒品問題是全球面臨的重大挑戰，毒品防制工作是社會重要議題，也是政府優先要務，高雄市政府在陳其邁市長帶領下，持續精進毒品防制策略，跨界齊心、引領新生，積極守護民眾健康與社會安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市毒防局今天獲頒防制毒品特優獎。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局今天獲頒防制毒品特優獎。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局的「螢火蟲家族」志工黃淨裕（右），獲賴清德總統頒給「反毒有功人士」獎項。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局的「螢火蟲家族」志工黃淨裕（右），獲賴清德總統頒給「反毒有功人士」獎項。圖／高雄市毒防局提供

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