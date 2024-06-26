中捷砍人偵結凶嫌動機曝！「讓全國看到自己」隨機殺人

屏東洪姓男子自稱對社會時事不滿，5月21日刻意選在台北捷運鄭捷殺人案10周年當天，帶3把刀搭上台中捷運在車廂內揮刀攻擊，砍傷17歲呂姓少年及被外界稱為「長髮哥」的呂姓男子；台中地檢署密集偵訊1個月，認定洪男顯是預謀且「心智正常」，今依殺人未遂罪嫌等起訴他。

檢方查出，洪男因家庭、求學因素，對社會產生不滿，今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，選定於大眾捷運車廂內犯案，且原預謀5月20日在台中捷運站持刀殺人，但考量21日是北捷鄭捷殺人案發生10周年，於該時動手。

檢方說，洪男是為了更能加強社會大眾對其行凶行為，及廢死議題之關注，心意已決後，即正式啟動殺人計畫。

洪男（20歲）曾讀高雄某醫專護理科，近期在醫院實習因故暫停，也曾因精神狀況就醫。洪5月21日11點多從中捷水安宮站上車，拿預藏的3把刀隨機朝乘客攻擊，除呂姓少年遭砍重傷，「長髮哥」許男也挺身抵抗被，臉下留下長長刀傷，所幸在眾人壓制落網，行凶畫面在網路流傳相當驚悚。

台中地檢署指派重大專組檢察官陳宜君偵辦，檢方採取3大偵搜作為，包括向法院聲請搜索票，指揮警方南下高雄搜索洪男住處，包括他生活起居空間，也向高雄市衛生局調閱洪男過去就診紀錄，陳宜君22日再親自到中捷案發車廂內勘驗、採證，第一時間保全所有證據。

檢警查出，洪男有計畫性提前購買3把刀、20日就獨自從高鐵台南站搭車北上台中，並提前入住汽車旅館，21日搭乘中捷作案。