影／彰化服務生做大麻甜點…還拍製作影片成鐵證落網

台中市第六警分局在去年7、8月間網路巡邏時，發現彰化市盧姓男子（28歲）在網路購買種植、吸食大麻的相關器具，警方循線偵辦，在去年9月間向聲請搜索票後，前往查緝，當場在盧住處冰箱內，查扣大麻種子、大麻奶油2罐、大麻巧克力2個、大麻巧克力餅乾1個，另查扣食品攪拌工具等相關證物。

警方調查發現，盧手機內有製作大麻甜點的影片，懷疑盧是否有在傳送相關「教學影片」給他人，不過盧否認，強調是拍來「給自己參考的」，全案警詢後依毒品罪移送彰化地檢署，檢方近日偵結起訴。

第六警分局長陳松寅呼籲，毒品犯罪除了嚴重影響健康，更危害社會治安，大麻在台灣為公告列管第二級毒品，切勿好奇以身試法，應特別留意生活周遭是否具有毒品隱憂，並積極向警方通報；且各式毒品樣態新奇、種類眾多，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

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