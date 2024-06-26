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影／彰化服務生做大麻甜點…還拍製作影片成鐵證落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市盧姓男子是服務生，異想天開想製作「大麻甜點」，透過網路及不明管道購入大麻種子、吸食器具後，在家烹製成品，還把過程錄製成影片，但台中市警方去年8月間在網路巡邏時發現，經蒐證後收網抓人，盧製作大麻甜點的影片，成為犯案鐵證，依毒品罪嫌送辦，彰化地檢署近日偵結起訴。

台中市第六警分局在去年7、8月間網路巡邏時，發現彰化市盧姓男子（28歲）在網路購買種植、吸食大麻的相關器具，警方循線偵辦，在去年9月間向聲請搜索票後，前往查緝，當場在盧住處冰箱內，查扣大麻種子、大麻奶油2罐、大麻巧克力2個、大麻巧克力餅乾1個，另查扣食品攪拌工具等相關證物。

警方調查發現，盧手機內有製作大麻甜點的影片，懷疑盧是否有在傳送相關「教學影片」給他人，不過盧否認，強調是拍來「給自己參考的」，全案警詢後依毒品罪移送彰化地檢署，檢方近日偵結起訴。

第六警分局長陳松寅呼籲，毒品犯罪除了嚴重影響健康，更危害社會治安，大麻在台灣為公告列管第二級毒品，切勿好奇以身試法，應特別留意生活周遭是否具有毒品隱憂，並積極向警方通報；且各式毒品樣態新奇、種類眾多，警方將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝
彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝
彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝
彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝
彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝
彰化市盧姓男子在去年間製作大麻巧克力等甜點，台中市警方循線查獲，還在盧手機內發現製作影片。記者陳宏睿／翻攝

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