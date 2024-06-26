影／大膽毒販派出所前交易 台中警與市民聯手抓人

台中市廖姓男子有毒癮，在去年底承租北區文正派出所對面的一間鐵皮屋，為牟取不法利益，大膽在派出所對面交易毒品。警方在去年底獲報後，偵辦多月，今年初收網抓人，因廖拒不開門，警方破門抓人，當場查扣市價約50萬元毒品，逮捕廖等涉案3人，台中地檢署近日偵結，依毒品罪嫌起訴。

第二警分局在去年11月間獲報，有毒癮的廖姓男子（40歲）涉在文正派出所對面租賃鐵皮屋，作為交易毒品的據點，警方成立專案小組掌控約3個月，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

今年1月間專案小組持搜索票執行搜索，廖男拒不開門即時破門而入，除查獲廖外，還逮捕屋內許男（38歲）、盧男（42歲）等2名藥頭，查扣海洛因3包、安非他命10餘包（重約200公克）、K他命1包、毒品咖啡包百餘包、吸食器、分裝袋及電子磅秤等證物，毒品市價超過50萬元，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。

經查，廖男作風囂張大膽，自認「最危險就是最安全」，無視承租地點對面即派出所，在內從事販毒行為，殊不知該處因出入分子複雜，引來附近鄰居側目，與警方聯手趕走惡鄰。

第二警分局長周俊銘說，為淨化轄內治安，藉由推動「社區警政再出發」，與里民建立夥伴關係，並透過里長、大樓管委會等加強犯罪預防宣導，同時建立友善通報網，若民眾發現出入複雜等異常情事，即刻通報轄區派出所，警方現地查處不法行為，有效清除犯罪根源，提供市民安居樂業的環境。

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