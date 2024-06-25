影／他長年擁槍自重 25警圍捕時企圖引爆炸彈所幸及時遭壓制
彰化縣50歲周姓男子涉嫌改造槍枝和子彈，擁槍自重也出售，警方接獲檢舉周男租屋處好似小型軍火庫，25人前往圍捕，彰化地檢署偵辦後，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例將周男提起公訴。
據了解，周男（綽號阿超）以販售改造槍枝和子彈為業，2012年被警方查緝時，拿改造手槍堵住員警胸口，連續扣扳機兩次，幸好都卡彈，員警未受傷並順利逮捕周男移送偵辦。
周男服刑8年多，2021年出獄，重操舊業，在員林市偏僻地方租屋當兵工廠，購買改造工具和模型槍、模型子彈，開始改造手槍和子彈，製造手榴彈等有傷害危險性的爆炸物，因曾被逮捕，他的警覺性很高，會注意有無被跟監。
警方接獲檢舉，報請彰化地檢署檢察官廖偉志指揮偵辦，經警方蒐證確認周男常進出出租屋的時間，即聲請搜索票，會同縣警察局保安警察隊霹靂小隊、海巡署偵防分署彰化查緝隊合計25名警力埋伏。
周男發現被圍捕，拿出身上的爆裂物及遙控器，作勢要引爆，警方以優勢警力撲倒他和壓制，遙控器從周男手中掉落，員警從他的外套口袋拿出爆裂物，隨後在他的租屋處找到4支改造長、短槍和86顆子彈、17組爆裂物、5顆手榴彈一批改造工具，警詢後移送偵辦。
員林警分局長吳詠傑表示，周男涉襲警妨害公務罪嫌，服刑多年假釋出獄未悔改，又從事改造槍械，檢警成立專案小組長期蒐證、跟監，發現周男隨身攜帶槍枝，專案小組成員圍捕時都繃緊神經，所幸順利把周男查緝到案。
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