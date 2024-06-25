分裝漫威鋼鐵人、黑豹毒咖啡包 鐵皮屋藏市價百萬毒品

林姓男子涉嫌在台中市租鐵皮屋分裝毒品咖啡包販賣，使用漫威電影人物鋼鐵人、黑豹等圖案包裝，混摻喵喵及一粒眠。刑事局搜出市價1百萬元的2071包毒咖啡，拘提林等5人依毒品罪嫌移送，檢方聲押4人獲准，命1人5萬元交保。

警方調查，33歲林姓男子去年初起在台中烏日區租鐵皮屋，與33歲陳姓男子分裝毒品咖啡包，由32歲劉姓男子、32歲張姓男子送貨販賣，劉的33歲胞兄負責保管及紀錄清點毒品。

林去年10月開車被警方攔查搜出少量毒品咖啡包及K他命，刑事局偵三大隊、台中市第六警分局鎖定他追查，發現鐵皮屋用電量高，懷疑製毒，12月4日搜索查獲毒咖啡2071包、喵喵3637公克、K他命716克、一粒眠984克及果汁粉、封膜機、電子磅秤等分裝工具。