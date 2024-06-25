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影／友人欠債他卻被押走 新北警6小時逮人搜出毒品送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

高姓男子欠侯男50萬元遲不歸還、避不見面，這個月21日侯男找人誘出高男好友李男，並以毆打直播方式，試圖讓高男出面解決。警方獲報派員追查6小時後，循線在桃園逮捕侯男與其妻子，查扣毒品，依法究辦。

據了解，侯姓男子（29歲）與高男、李男互為朋友，日前高男積欠侯男50萬元，卻遲不歸還，最後乾脆失聯斷去聯繫。侯男為了討債把腦筋動到李男身上。

這個月21日上午7時許，侯透過一名綽號「BAE」傳播妹，誘出李男前往新北市樹林一家汽車旅館內，當場遭侯男及其友人「阿昱」一陣拳打腳踢，過程中，兩煞以手機直撥，毆打、持玩具槍敲擊李男頭部畫面，逼使高男出面解決，50萬元債務。

翌日凌晨4時許，三峽警方獲報派員追查，於當天上午10時許，循線在侯男桃園租屋處地下停車場，逮捕正要開車外出的侯男其新婚妻子，查扣犯案用玩具槍一把、K他命及三級毒品哈密瓜錠等證物，一併帶回查辦。

偵詢時，侯男辯稱是與李男合演一場戲，目的是要迫使高男出面還債，但李男則指稱侯男押他試圖逼高還債，還一度被帶往侯男桃園租屋處關在房內不准離開。警詢後依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送辦，另持續追緝在逃「阿昱」到案說明，檢察官複訊後裁定侯姓夫妻檔限制住居。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高男欠債不還友人李男卻被債權人候男設計毆打禁錮，警方循線逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

桃園 毒品

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