押人逼共同友人還債 新北警6小時逮捕涉案夫妻檔

新北侯姓男子夫妻與朋友高姓男子有債務糾紛，侯男為討債竟押走雙方共同認識的李姓男子，藉此想逼迫高男還債。警方獲報6小時內逮捕夫妻檔，並起獲毒品及玩具槍，依法送辦。

新北市政府警察局三峽分局今天發布新聞稿表示，22日凌晨4時許獲報有押人討債案，警方展開查緝，22日上午10許在侯男桃園租屋處附近停車場，發現李男的車，警方趁侯男夫妻要開走李男車時逮人，現場起獲玩具槍1把、K他命及三級毒品哈密瓜錠等證物。

警方表示，侯男與李男為朋友關係，雙方共同認識的高男因欠侯男新台幣50萬元債務，侯男為了討債，把腦筋動到李男身上。侯男21日清晨7時許，將李男約到樹林一家汽車旅館，李男進房就遭侯男及綽號「阿昱」的男子拳打腳踢，並被玩具槍敲頭。

警方表示，侯男拿李男手機打電話給李男友人阿哲，直播李男遭打聲響，阿哲隨後用手機定位李男位置，趕到旅館時雙方已轉移陣地，22日清晨4時報案。

警方表示，侯男一路更換落腳處，從樹林汽車旅館再轉到泰山某汽車旅館，22日上午10時許，員警一路追到侯男桃園租屋處附近停車場將人逮捕。

警方表示，李男稱與高男是朋友關係，因高男欠侯男債務，侯男竟押他試圖要逼高男還債，侯男將李男帶往桃園租屋處，並把他關在房內，由侯男妻子方姓女子看管。但侯男則稱李男配合演戲，想騙高男把錢交出來再平分。

警方表示，由於李男頭部有鈍挫傷合併腦震盪、雙手、雙膝及胸部、背部、小腿等處都有受傷，警詢後將侯男夫妻依刑法恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署偵辦，並持續追緝在逃男子「阿昱」。