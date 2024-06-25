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善陽協會假勸募詐43萬 同夥竹聯幫齊天會長等11人今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年起，社團法人中華民國善陽展望協會理事長楊昇翰，涉嫌與齊天會成員張紘濬合作，籌組假勸募組織，雙北地區勸募，4個月內詐得43萬9700元。台北地檢署也查出，齊天會長吳俊磊及成員曾犯下私行拘禁、傷害及組織犯罪等罪嫌，今依法起訴吳俊磊、成員及相關人共11人。

檢方指出，楊昇翰於2017年成立善陽協會，他於2023年3月起，與張紘濬合作籌組假勸募組織，招募齊天會成員及4名身分不詳人士擔任勸募人員，身穿善陽協會背心、配戴行動式麥克風，持募款箱，身處雙北人潮較多區域，利用不特定人的惻隱之心誘使捐款，去年5月至8月間，詐得共43萬9700元。

善陽協會未將募得資金用於公益使用，由相關公司登記負責人、勸募人員瓜分，最終僅存入數千元至協會帳戶，向衛福部低報街頭募款所得金額。檢方認定，楊昇翰等人涉犯詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪嫌。

檢方查出，2022年10月至12月間，時任齊天會古姓成員受指示販售毒品咖啡包，但有買家賒帳、古男擅自施用部分咖啡包，因而積欠約6萬元的毒品交易價金，古男退出齊天會後，遭誘騙至齊天會位於新北市的據點私行拘禁，經過約10天後，他趁機逃離現場，前往就醫。

2023年1月間，吳俊磊認定蔡姓男子，取走林姓友人的沛納海手錶及100萬元現金，指示數名齊天會成員私行拘禁蔡男還款，強迫他簽立700萬元借據和本票、撰寫偷竊自白書，再至蔡男的家中拿取手錶、100萬元現金、價值20萬元的名牌包包。

檢方認定，吳俊磊及相關涉案人所為，涉犯組織犯罪防制條例、私行拘禁、傷害等罪，今依法提起公訴。至於善陽假勸募所獲的犯罪所得部分，若裁判前未能實際合法發還被害人，依法宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依法追徵其價額。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

手錶 毒品

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