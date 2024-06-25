桃園男等紅燈用手機遇警勸導 車窗一搖下「K菸味衝出」被逮
桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男自知躲不了，乖乖交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。
警方指出，日前在蘆竹區中興路上巡邏發現46歲陳男，駕駛小客車停等紅燈時違規使用手機，上前關切詢問當下，男子一開啟車窗後員警便聞到車內散發濃烈塑膠惡臭K味，隨即請該駕駛靠邊停車受檢。
據悉陳男有毒品前科，下車後經警方詢問，自覺無法逃過警方法眼，乖乖承認並配合交出K煙給員警查扣，陳男身上約有近20公克K菸，警方詢後依毒品危害防制條例偵辦裁罰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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