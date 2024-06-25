快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

桃園男等紅燈用手機遇警勸導 車窗一搖下「K菸味衝出」被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男自知躲不了，乖乖交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。

警方指出，日前在蘆竹區中興路上巡邏發現46歲陳男，駕駛小客車停等紅燈時違規使用手機，上前關切詢問當下，男子一開啟車窗後員警便聞到車內散發濃烈塑膠惡臭K味，隨即請該駕駛靠邊停車受檢。

據悉陳男有毒品前科，下車後經警方詢問，自覺無法逃過警方法眼，乖乖承認並配合交出K煙給員警查扣，陳男身上約有近20公克K菸，警方詢後依毒品危害防制條例偵辦裁罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味，陳男交出身上一盒K菸，警方訊後依法送辦。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品 車行

延伸閱讀

男酒駕遭攔查 偷塞2千元求警「不要抓我」下場更慘

驚！桃園73歲翁停車場不明原因撞破牆 困車內亡

花蓮豪雨特報 桃園及台東注意大雨

桃園77藝文町重新開園 全台首家西餐廳「波麗路」進駐

相關新聞

影／友人欠債他卻被押走 新北警6小時逮人搜出毒品送辦

高姓男子欠侯男50萬元遲不歸還、避不見面，這個月21日侯男找人誘出高男好友李男，並以毆打直播方式，試圖讓高男出面解決。警...

善陽協會假勸募詐43萬 同夥竹聯幫齊天會長等11人今起訴

去年起，社團法人中華民國善陽展望協會理事長楊昇翰，涉嫌與齊天會成員張紘濬合作，籌組假勸募組織，雙北地區勸募，4個月內詐得...

桃園男等紅燈用手機遇警勸導 車窗一搖下「K菸味衝出」被逮

桃園一名46歲陳姓男子昨晚開車行經蘆竹區中興路，因為等紅燈拿出手機遭警方攔查，結果陳男車窗一搖下，警方當場聞到濃烈臭K味...

蔣渭水紀念公園飄K味 他見警抖腿狂傻笑胡扯「是來運動」

台北市警方日前接獲舉報，大同區某公園飄散「塑膠燒焦味」，疑有人吸毒，員警到場發現林姓男子不斷抖腳傻笑，且渾身飄異味，其隨...

影／新莊男紅線違停盤查暴走 槍刀毒都在車上...警當場上銬逮人

林姓男子日前開車紅線違停新北新莊，警趨前盤查林男突然暴走推擠員警，當場在其車上發現改造手槍、刀跟毒品，一併帶回偵辦，警詢...

豐原警4小時跨轄火速破擄人勒贖 討140萬債…5犯嫌全數送辦

台中豐原警分局日前破獲擄人勒贖案，宋姓市民報案指他27歲兒子遭指欠債被人擄走，拘禁在嘉義市某處所，對方多次打電話要求代償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。