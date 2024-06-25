蔣渭水紀念公園飄K味 他見警抖腿狂傻笑胡扯「是來運動」
台北市警方日前接獲舉報，大同區某公園飄散「塑膠燒焦味」，疑有人吸毒，員警到場發現林姓男子不斷抖腳傻笑，且渾身飄異味，其隨身包包內藏有不明白色粉末，林男原胡扯「只是來運動」，後續自知法網難逃，坦承吸食毒品K他命，遭依法送辦。
警方調查，大同分局寧夏路派出所日前晚間10時許接獲民眾舉報，稱大同區歸綏街上的蔣渭水紀念公園內飄散「塑膠燒焦味」，疑有人吸毒。
員警到場後，遇有一群正在運動的民眾，角落還有一名男子，其形跡可疑，臉色發白、不斷抖腿，還一直對員警傻笑，員警遂上前盤查。
據悉，25歲林男初步供稱，自己剛到公園準備運動，否認攜帶違禁品，但他全身飄散異味，且員警眼尖發現林男隨身包包內有一包裝有不明白色粉末的夾鏈袋，林男後續自知法網難逃，坦言是在公園內吸食K他命，「想說味道散得比較快」。
警方在林男包包內查獲K他命吸管、K菸等證物，將林男帶返警所採尿送驗，依違反毒品危害防制條例裁罰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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