影／新莊男紅線違停盤查暴走 槍刀毒都在車上...警當場上銬逮人

林姓男子日前開車紅線違停新北新莊，警趨前盤查林男突然暴走推擠員警，當場在其車上發現改造手槍、刀跟毒品，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦，檢察官複訊裁定限制住居。

據了解，林姓男子（26歲）有多項前科，這個月21日凌晨零時許，他開車紅線違停新北市新莊區富國路上。轄區警巡邏經過發現趨前盤查林男身分，他站在車旁先假意配合受檢，但卻不願回答警詢相關問題，還堅持要到車上拿取證件。

員警安撫情緒請他好好配合，林男突然情緒暴走，還動手不斷推擠在場員警，林男怪異舉動，讓警有所警覺。

「ㄟㄟ你報身分證字號給我就好了啦！」員警詢問林男，仍不願回應，還不斷進逼員警，此時，一警見車內副駕駛座腳踏處，發現一把開山刀、彈簧刀，當場問林「你有刀子是不是?」並依妨害公務現行犯逮捕。

警附帶搜索車內，分別在車內中央扶手內，查扣改造手槍1把、4顆子彈以及毒品卡西酮煙彈1顆，當場上銬逮捕帶回偵辦，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務、社會秩序維護法移送法辦，檢察官複訊裁定限制住居。