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豐原警4小時跨轄火速破擄人勒贖 討140萬債…5犯嫌全數送辦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中豐原警分局日前破獲擄人勒贖案，宋姓市民報案指他27歲兒子遭指欠債被人擄走，拘禁在嘉義市某處所，對方多次打電話要求代償還140萬元「債務」。警方接獲報，跨轄區救出被害人，查獲5名犯嫌，前後只花4小時，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖移台中地方檢察署偵辦。

豐原警分局獲報後，隨即與嘉義市政府警察局共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，同時請宋姓市民持續與犯嫌聯繫，最後約定當日下午3點在嘉義市西區南京路交付贖金。

犯嫌前往取款時被警方當場逮捕，現場查獲21歲傅男、45歲李男、58歲許男、45歲陳男、21歲陳男等5名犯嫌，查扣愷他命、手機、施暴器具等證物。

警方調查，陳姓主嫌有多項妨害自由、重利、恐嚇取財得利、組織犯罪防制條例等前科，順利救出宋姓被害人，當時意識清醒，身體有多處擦挫傷，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、擄人勒贖移台中地方檢察署偵辦。

台中警方獲報，到跨轄與嘉義警方合作救出被害人僅用不到4小時的時間。

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台中市與嘉義警方，合作救出被害人，前後只花四個小時。圖／民眾提供
台中市與嘉義警方，合作救出被害人，前後只花四個小時。圖／民眾提供

嘉義 警察 豐原

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