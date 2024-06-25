台開涉財報不實 邱復生遭約談

台灣土地開發公司前董事長邱復生（中）等人，涉犯證券交易法之財報不實，台北地檢署24日指揮調查局台北市調查處搜索6處，約談邱復生到案。記者房荷庭／攝影 台灣土地開發公司前董事長邱復生等人，涉嫌於二○一九、二○二○年間創設不實不動產交易，以隱匿向民間借款帳目，涉犯證券交易法之財報不實；台北地檢署昨指揮調查局搜索約談邱復生等六人，昨晚移送地檢署複訊，邱復生步入北檢時，臉色凝重，全程不發一語。

據了解，二○一九年間，台開公司因缺乏資金，向民間單位借款兩億餘元，台開公司未如實將借款記載於財報中，而是創設不實的不動產買賣交易紀錄，藉此包裝對外借款及衍生利息，導致台開公司於隔年二○二○年財報出現不實情形。

檢調昨搜索台開公司及邱復生住居所等六個處所，約談邱復生、前副總經理、財務主管及會計主管共六人，全案朝涉犯證券交易法之財報不實等罪嫌偵辦。至昨晚十時，檢方命台開前副總經理鄭綺麗廿萬元交保，會計主管陳婉玲五十萬元交保。

台開公司發出聲明，尊重檢調調查，全力配合，已將相關資料移交檢調單位查察，台開也已針對有關事項向檢察官提出告訴，有媒體報導與事實相左，盼外界勿多做渲染與揣測。

台開為國內土地開發業者，成立於一九六四年，初期配合政府開發需求之使命，成功開發卅個工業區、全台多處商辦及住宅，一九九九年股票上市，直到二○二二年，台開因未依法令期限公告申報財報，且遲未完成補正、有金融機構拒絕往來紀錄等，台灣證券交易所宣布，台開符合下市條款，股票於同年八月四日終止上市。