遊艇走私9億K毒被查獲 檢察官撞臉「國民姊夫AKIRA」驚喜現身

高雄檢警、海巡、調查局等單位偵破遊艇「裕勝號」毒品走私案，查獲906公斤K他命毒品，市值估逾9億元，涉案陳姓船長等6人均被起訴；偵辦此案的雄檢檢察官王建中，不僅是反賄代言人，還因酷似日本男星、國民姊夫「AKIRA」，被同事冠上「雄檢AKIRA」，今簡報時，辦案單位比對後，直呼「真的有像」。

司法官訓練所51期結業的王建中，外型陽光、個性外向，高中就參與熱舞等社團原本立志從商，後來父親鼓勵他走向法律，經台北大學法律系、政治大學法研所的學科訓練後，成功考取司法官，分發至雄檢服務。

王建中歷練過環保、婦幼、重案、黑金、公訴等專組，組別資歷完整，曾參與日月光汙水、蝦味先原料過期案，但歷練最久的還是緝毒專組，主辦多件矚目毒品走私案，是雄檢同事口中的緝毒悍將。

2022年11月18日，獅子山共和國籍遊艇「水瓶星1號（AQUARIUS 1）」走私800多公斤K他命，此案也是王建中與海巡弟兄合力緝毒，成功在九合一大選前夕，攔截運毒私梟於外海。

去年鼓山警分局接獲毒品走私情資，經報請雄檢檢察官王建中偵辦後，王再組織曾偵辦「水瓶星1號（AQUARIUS 1）」的專案人力，指揮調查局南機站、海巡署等單位共同查緝。

專案小組掌握毒梟將以「裕勝號」走私毒品，由於該船長期停泊在國外，還與馬來西亞肅毒局聯繫，跨國展開偵辦。

去年9月原以為「裕勝號」即將搶灘，中途攔檢卻撲空，但專案小組不氣餒，持續追查3個多月，鎖定該船行蹤後，確認應會在1月底來台，隨即出動在東沙島外海攔截。

過程中，海巡巡防艇一度遭「裕勝號」船員衝撞，最終由大批海巡人員冒著8級風浪跳上「裕勝號」，成功查獲船上906公斤K他命毒品，並將陳姓船長等6人緝獲。

「裕勝號」走私的K他命純度達85%，市值估逾9億元，可供303萬人次吸食，全案經雄檢偵辦後，近期依違反毒品危害防制條例等罪嫌，起訴涉嫌走私的陳姓船長等6人。

今法務部長鄭銘謙南下表揚緝毒有功人員，王建中上台簡報，1年內接連破獲兩艘遊艇走私毒品案，且數量甚鉅，王辦案頗有心得，緝毒與時間賽跑，隨時都要待命，每件毒品案的成功，王建中都歸功於基層辦案人員的努力，是每一個單位各司其職，才讓緝毒工作得以圓滿完成。

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