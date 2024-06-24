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毒梟趁夜走私9億元K毒 海巡頂強浪「跳船」抓人畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢警、海巡、調查局等單位偵破遊艇「裕勝號」毒品走私案，查獲906公斤K他命毒品，市值估逾9億元，雄撿起訴涉嫌走私的陳姓船長等6人，法務部長鄭銘謙上任以來，首度公開表揚緝毒有功人員，當時海巡頂著風浪查緝的影片也曝光，讓鄭銘謙大讚海巡英勇。

全案緣起於鼓山警分局情資，經報請雄檢檢察官王建中偵辦後，王指揮調查局南機站、海巡署等單位共同查緝，掌握「裕勝號」將走私毒品，由於「裕勝號」長期停泊在國外，還與馬來西亞肅毒局聯繫，跨國展開偵辦。

去年9月間，專案小組掌握「裕勝號」行蹤，確認該船在貓鼻頭西南外海84海浬處現蹤，海巡署掌握地點後，研判該船應在海上接駁毒品，冒風浪與私梟搏鬥，但過程中卻遭「裕勝號」抵抗，疑似掩護運毒母船逃離，雖成功攔檢，但未發現毒品。

所幸專案小組鍥而不捨，繼續鎖定「裕勝號」動向，該船去年10月駛回馬來西亞整補，配合當地情資，不僅船員全數更換，還完成整備，最終於12月出港，駛向泰國灣接駁毒品。

今年1月26日，專案人員掌握「裕勝號」自泰國灣駛向東沙島海域，隨即指派海巡署攔檢，過程中一度遭船員開船衝撞，大批海巡人員冒著8級風浪跳上「裕勝號」，成功查獲船上906公斤K他命毒品，並將陳姓船長等6人緝獲。

經檢驗後，「裕勝號」走私的K他命純度達85%，市值估逾9億元，可供303萬人次吸食，全案經雄檢偵辦後，近期依違反毒品危害防制條例等罪嫌，起訴涉嫌走私的陳姓船長等6人。

甫上任滿月的法務部長鄭銘謙，首度南下高雄表揚破案人員，會中播放海巡頂著風浪查緝的影片，讓坐在位子上的鄭銘謙轉頭大讚海巡英勇，成功將毒品阻絕於境外。

鄭銘謙指出，此次緝毒由海巡、鼓山警分局、調查局等單位通力合作，並與馬來西亞、美國等緝毒單位交換情資，每個單位的付出都是缺一不可。

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裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙（左四）今南下表揚，船上仍可見當時該船與海巡搏鬥痕跡。記者張議晨／攝影
裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙（左四）今南下表揚，船上仍可見當時該船與海巡搏鬥痕跡。記者張議晨／攝影
裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙今南下表揚。記者張議晨／攝影
裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙今南下表揚。記者張議晨／攝影
裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙（左四）今南下表揚。記者張議晨／攝影
裕勝號企圖走私906公斤K他命，被高雄檢警調海巡等單位在海外攔截，法務部長鄭銘謙（左四）今南下表揚。記者張議晨／攝影
海巡今年1月在東沙島外海攔截「裕勝號」，場面驚險。記者張議晨／翻攝
海巡今年1月在東沙島外海攔截「裕勝號」，場面驚險。記者張議晨／翻攝

毒品 海巡署 馬來西亞

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