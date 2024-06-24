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謝國樑列3案被告 東岸商場接管被控強盜轉「偵字案」

中央社／ 基隆24日電

基隆市長謝國樑。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑因東岸商場接管案、公益青年電動機車補助案，及飛灰招標案3案遭列被告；其中，東岸商場案被控強盜等罪嫌，由於所告對象特定且事實具體，檢察官已轉為偵字案。

主富服裝公司（NET）主張獨資興建基隆市東岸商場2樓至4樓，擁有商場建物2樓至4樓產權，NET委任律師指控，市府2月1日凌晨「夜襲」東岸商場，在商場各出入口以機具切開門鎖強行進入接管，2月2日赴基隆地檢署提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

據指出，由於所告對象特定且事實具體，檢察官已依法由他字案轉為偵字案，至於是否確實涉有犯罪，將由檢察官綜合證據後予以認定。

此外，基隆市府去年10月推出公益青年就業電動機車補助案，市府宣布共有光陽機車的i-One都會版、S6Rex，及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，共3款車款納入專案補助，也遭民眾質疑圖利特定廠商，今年3月底向基隆地檢署告發，檢察官已將謝國樑列為他字案被告。

另外，自2004年起，基隆市政府與永盛公司簽訂促參案，永盛公司在七堵區瑪陵坑段設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化廠產生的底渣執行最終掩埋工作。

這項促參案合約在去年7月16日屆滿，市府決定不與永盛公司續約，經市府環保局招標後，由吉衛公司得標，飛灰運到高雄處理，每公噸處理費用為新台幣2萬5000元。

民進黨基隆市議員鄭文婷去年質疑，吉衛公司每噸處理費價格是永盛公司近15倍，去年8月間前往基隆地檢署，告發謝國樑和市府環境保護局副局長管鳳珠，涉犯貪污治罪條例圖利罪，檢方已將謝國樑列為他字案被告。

基隆 檢察官 謝國樑

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