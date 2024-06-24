承租社區大樓開毒趴 海山警攻堅逮17人驚見MP5衝鋒槍

新北市海山警方日前接獲民眾通報，板橋區中山路1棟社區大樓出入人員複雜，屋內時常傳出吵雜喧嘩聲。警方經長期蒐證昨天持搜索票前往攻堅，當場查獲王男等17名毒蟲，並查扣MP5衝鋒槍、子彈及各式毒品，王男在警方攻堅時還將衝鋒窗朝窗外丟，當場被警方發現，警方詢後將17人依毒品、槍砲罪嫌送辦。

據了解，王男與友人於今年5月間以每月3萬元租金承租這間民宅，作為聚賭開毒趴的場所。王男為躲避警方查緝，還在屋外裝設數支監視器鏡頭監控。海山分局警員執行家戶訪查勤務時，透過與社區大樓管委會友善通報網獲報，板橋區中山路二段一處大樓民宅出入分子複雜，疑似有賭博與吸毒情形。

海山警方經連日蒐證，昨天晚間7時許會同保大霹靂小組警力持搜索票前往攻堅，當場查獲王男等17人。王男趁警方正在破門時，還打開窗戶將一包物品丟到隔壁頂樓，全程都被監控地警方發現，經查看後赫然發現竟是一把MP5衝鋒槍及子彈。警方在屋內還查獲海洛因、安非他命、K他命等各式毒品1公斤，及50萬現金、監視器等證物。其中王男、蕭女、陳女及林女等4人還是通緝犯，詢後全被警方依毒品、槍砲罪嫌送辦。