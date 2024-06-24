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影／苗栗汽修員工用「阿魯夢」改長槍管...警抓2槍25彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打五隊在今年5間獲報，苗栗縣一家汽車修配廠的江姓員工，涉嫌利用機具改槍，專案小組在當月初收網抓人，查獲江男，以及一把上膛6發子彈的改造手槍，幸好專案小組即時抓人，才未釀成危害，檢警調查，江是以台語俗稱「阿魯夢（氬銲）」方式，改長槍管，十分罕見，因江交往複雜，將擴大追查其他可能共犯，檢方訊後命江以6萬元交保。

刑事局中打五隊在今年5月6日，實施今年度第2次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，主動挖掘線索深入追查，循線掌握苗栗地區江姓男子（33歲）疑擁槍、改槍情資，此案與苗栗縣警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

專案小組調查確認江藏身處所後，在今年5月9日清晨拂曉出擊，持搜索票至苗栗縣公館鄉執行查緝，在江車內查扣改造手槍1把、子彈7發，其中6發已在彈匣內已上膛，另在江工作處所，扣得模擬槍1把、改造子彈12發、霰彈6發、槍支零件1批及改造工具等證物。

經查，江是汽車修配廠員工，過去未曾涉及槍支案件，素行良好，但利用俗稱「阿魯夢（氬銲）」的技術，將槍管改長，屬於較罕見的改槍技術，涉案槍支經送刑事局鑑定後，確認有殺傷力，全案依槍砲等罪，移送苗栗地檢署偵辦，檢方命江以6萬元交保。

經查，江男是運用任職於汽車修配廠習得技術，購買槍枝零組件自學摸索，以電鑽、砂輪機及鑽頭等工具改造槍枝及子彈

據查，江男沒有前科，但卻在車內將改造槍支上膛，且江交友略微複雜，是否有其他人涉案，專案小組將後續追查。

苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣江姓男子涉嫌改造槍支，刑事局中打在5月收網抓人，查扣改造手槍、模擬槍、子彈等涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝

槍枝 苗栗縣 警察

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