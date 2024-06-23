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影／台中姊姊一手騎車一手抽菸被攔下 害到後座妹妹遭警送法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子近日騎機車載妹妹行經中區時，被巡邏警方發現，林女一手騎機車，一手拿著香菸，邊騎邊抽，警方鳴笛示警攔下後，清查二人身分，未料坐在後座的林女妹妹卻辯稱，忘記身分證號碼，警方清查後，才得知林女妹妹已涉洗錢防制法案件遭通緝，全案依法解送台中地檢署歸案。

第一警分局大誠分駐所副所長林子凱、警員鍾玉庭近日巡邏時，在中區大誠街、成功路，發現林姓女機車騎士，載著乘客一手拿菸、一手騎車，邊騎車邊拿起菸來抽，險象環生，警方鳴笛後攔下機車。

林姓姊妹接受警方盤查時，後座林女胞妹（38歲）表情尷尬，向警方辯稱，忘記帶身分證件，但與姊姊面面相覷。

林女妹妹最後自知無法自圓其說，才坦言自己已涉洗錢防制法的案件，遭到台中地檢署通緝，已在台中居住一個多月，平常都是幫忙姊姊照顧小孩、打理家裡，沒想到會因姊姊一個騎車抽菸的舉動，讓自己通緝犯身分曝光，全案警詢後依法解送台中地檢署歸案。

第一警分局長鍾承志呼籲，逃避法律責任，並不能讓本身應負的罪責從此脫鉤，終究難逃恢恢法網；另提醒民眾如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案專線，員警將立即到場處理，以期給市民大眾一個安心無虞的生活空間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市林姓女子近日騎機車抽菸被警方攔查，意外讓後座妹妹通緝犯身分曝光。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子近日騎機車抽菸被警方攔查，意外讓後座妹妹通緝犯身分曝光。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子近日騎機車抽菸被警方攔查，意外讓後座妹妹通緝犯身分曝光。記者陳宏睿／翻攝
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台中市 妹妹 抽菸 通緝

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