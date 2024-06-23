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刺青男酒醉作勢毆打超商女店員 外籍男客制止拖到店外

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

李姓男子今晨在台北市信義區某超商消費，作勢毆打一名女店員，被一名外籍男客人制止拖至店外，警方到場了解李疑因酒醉，不滿結帳後被店員誤認未結帳而發生糾紛，抄錄身分資料後讓他離開。

警方調查，今凌晨近3點半，28歲李姓男子在松壽路一間超商消費，向一名女店員結帳後，被另名女店員詢問是否要結帳，他作勢毆打，被一名外籍男客人拉開拖至店外，在店門口跌倒。

信義警分局三張犁派出所員警在夜店周邊擔服守望勤務，獲報糾紛趕到，見李渾身酒氣腳步不穩，詢問他及店員、客人了解案情，確認他已結帳，抄錄身分資料後讓他離開。

李頸部及雙臂刺青，穿黑色衣褲及戴黑色鴨舌帽，糾紛過程被民眾拍攝影片上傳網路，貼文指「別喝太醉啊」、「外國人小哥辛苦了」，引起網友討論。

李姓男子今晨在台北市信義區某超商消費，作勢毆打一名女店員，被一名外籍男客人制止拖至店外。圖／翻攝自Threads
李姓男子今晨在台北市信義區某超商消費，作勢毆打一名女店員，被一名外籍男客人制止拖至店外。圖／翻攝自Threads

店員 超商 黑色

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