內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

35歲張姓男子今天上午7時許，在台北市士林區一家百貨公司前，僅穿內褲橫跨馬路，甚至與排班計程車司機爆發口角，竟涉掏出一把開鋒過的短武士刀，以刀尖刺傷司機背部，所幸造成紅腫挫傷，警方獲報發現張男是轄區毒品管制人口，也曾因持武士刀落網，此次依殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌送辦，建請預防性羈押。

天母派出所指出，今上午7時許獲報，張姓男子在轄區百貨公司外，僅著內褲橫跨馬路，手上還拿著武士刀揮舞，因排班的計程車司機拒載，因而爆發口角，不料，張男情緒失控，與陳姓、詹姓司機爆發口角，涉嫌拿出短武士刀毀損兩輛計程車，還揮刀刺傷詹男司機背部，幸好司機傷口僅刀尖大小，沒有流血，無生命危險。

警方到場制止糾紛，張男交出武士刀，警方檢視為開鋒過的武士刀，含木柄長約49公分、寬約3公分，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損、殺人未遂罪嫌送辦。