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男子養豬失利債務纏身 開貨車竊豬隻牟利警循線逮捕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

潘姓男子養豬失利覬覦豬隻牟利，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻頭豬，警方鎖定潘嫌，昨持搜索票前往嘉義縣番路鄉某養豬場逮捕潘男，起出所剩奄奄一息小豬仔共7頭，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

六甲區青埔某畜牧場本月19日傳出飼主飼養的10多頭大小豬隻不翼而飛，損失約4萬元，警方獲報調閱監視器，發現家住嘉義縣布袋鎮潘男（33歲）案發前至少3次開車在附近多次徘徊。

警方以車追人鎖定潘，警持法院核發的搜索票，循線在番路鄉潘男之前荒廢的養豬場起出7頭小豬仔順勢逮捕潘。

據知，潘男本身也是豬農，因養豬失利，加上向銀行借貸無力償還，近日潘接獲友人40頭毛豬訂單，決定四處尋覓適合犯案地點，警詢後依竊盜罪嫌送辦，將持續追查是否涉及其他案件。

潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線查獲所剩下的豬隻。記者謝進盛／翻攝
潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線查獲所剩下的豬隻。記者謝進盛／翻攝
潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
潘姓男子養豬失利覬覦豬農，日前前往台南六甲某畜牧場竊走10多隻豬，警循線逮捕。記者謝進盛／翻攝

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