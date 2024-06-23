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影／男子從新竹南下台南遇路檢 遭起獲槍、毒送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子3人前天深夜10點同車從新竹南下台南遊玩，行經府前路與南門路口遇到封閉式路檢，車內飄出毒品異味，經警方示意停車受檢，查獲李涉嫌持有改造手槍、子彈，車上並有K他命。警詢後李被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台南市警二分局於本月21日夜間執行擴大臨檢、取締酒駕等專案勤務，民權所派出所長何家慶帶班晚間10點多在府前路與南門路口執行路檢時，攔查1輛黑色轎車時聞到車內飄出毒品異味，經示意路邊受檢。

車上3名男子下車後，坐在後座李姓男子(18歲)為員警發現牛仔褲內褲襠處有硬塊異物，經拍搜取出赫然藏有改造手槍1枝(內有10發子彈)，陸續又在車內中央扶手處起出K他命3包（重12.2公克）、後車廂行李袋內起獲1個彈夾及11發子彈。改造手槍及毒品均為李男所持有，李警詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

，另同行王男(21歲、駕駛)、潘男(20歲)毒品尿液初驗呈現陽性反應，將送驗待檢驗結果再追究。

據了解，李等3男遠從新竹南下準備至台南遊玩，深夜駕車欲前往市區南門路某商務旅館投宿，不料從台南交流道下來沿府前路行進，一至南門路口即碰上第二分局封閉型口袋路檢，3人無處可調轉只好硬著頭皮前進，也即碰上民權及海安所組成路檢點，並為民權所所長何家慶聞到車內毒品異味，而示意路旁受檢，進一步查獲改造手槍和毒品，並將擴大追查槍毒來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南警方落實路檢，查獲李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈（左1白衣者），潘男（右1白鞋者）、王男（右2者）3人尿液送驗都呈毒品陽性反應。記者黃宣翰／翻攝
台南警方落實路檢，查獲李姓男子涉嫌持有改造手槍及子彈（左1白衣者），潘男（右1白鞋者）、王男（右2者）3人尿液送驗都呈毒品陽性反應。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍和子彈遭法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子涉嫌持有改造手槍和子彈遭法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 新竹 毒品

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