男嗆同歸於盡 警飛撲奪爆裂物

45歲周姓男子涉嫌在苗栗縣通霄警分局轄下的一間派出所附近，以木工廠為掩護進行槍械改造，前天被員警查獲，調查後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送檢方偵辦。圖／記者胡蓬生翻攝 周姓男子涉嫌擁槍自重，在苗栗縣通霄警分局轄內一間派出所附近，以木工廠掩護進行槍械改造、製作爆裂物，警方蒐證後前天查緝攻堅，過程中周男竟點燃打火機試圖引燃爆裂物引信，還揚言「不想活了」要同歸於盡，所幸專案小組千鈞一髮搶下爆裂物，用優勢警力壓制周男，詢後依槍砲罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方在現場搜出可擊發的金牛座改造手槍一支、子彈十顆，另有周男自製的爆裂物八枚，猶如小型兵工廠。

據了解，周男（四十五歲）前年也曾因改造槍械被捕，查獲金牛座改造手槍、霰彈與子彈，判刑七年二個月，但尚未執行，不料今年四月間又重返舊址，重施故技改造手槍且製造火藥，還曾到山區試槍。

警方前往查緝時，起初未發現周男身影，經搜索才發現他藏匿在二樓房間並緊鎖房門，根本不理會警方的勸說，員警只好攻堅破門，但周男一手持自製爆裂物，另一手點燃打火機，揚言「不想活了」，員警瞬間飛撲搶下爆裂物，周男再度拿出爆裂物威嚇，也被警方奪下，壓制帶回詢問，追查槍彈來源。

通霄警分局表示，槍砲彈藥刀械管制條例已修訂，針對改造及持有改造槍械，提高刑責到五年以上，民眾不要以身試法。

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