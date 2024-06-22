兵工廠嫌犯揚言「不想活了」試圖引燃爆裂物 勇警瞬間搶下逮人

45歲周姓男子涉嫌擁槍自重，在苗栗縣通霄警分局轄內的一間派出所附近，以木工廠掩護進行槍械改造、自製爆裂物，員警蒐集相關事證後，昨天持法院搜索票展開查緝，但攻堅過程中，他竟點燃打火機試圖引燃爆裂物的引信，揚言「不想活了」威嚇員警，幸好專案人員及時搶下爆裂物，以優勢警力將他壓制，未造成傷亡，順利將周男逮捕歸案。

專案人員掌握情資，昨天直搗周男住處，在屋內搜出可擊發的金牛座改造手槍1支、9mm子彈10顆，另外還有他自製的爆裂物8枚，將他逮捕帶回調查。

周姓男子前年曾被警方逮捕，並查獲金牛座改造手槍、霰彈與子彈，被判刑7年2個月，但尚未執行，不料今年4月間他又重返舊址，重施故技改造手槍且製造火藥，還曾到山區試槍。

警方昨天前往查緝，起初未發現他的身影，搜索發現他藏匿在2樓房間並緊鎖房門，根本不理會警方的勸說，員警只好破門而入，但他手持自製的爆裂物，另一手點燃打火機，揚言「不想活了」，員警瞬間搶下對方手中的爆裂物，周男再度拿出爆裂物威嚇，也被警方奪下，將他壓制帶回，調查後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局表示，槍砲彈藥刀械管制條例已在2020年6月修正，針對改造及持有改造槍械，已提高刑責到5年以上，呼籲民眾千萬不要以身試法。針對本案，警方將持續追查槍枝來源，不讓黑槍枝流入市面危害治安。

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