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「假網拍」件數高居不下 27歲男3度被逮賣演唱會門票騙143人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局警察局指出，「假網路拍賣」件數高居不下，偵查第九大隊彙整多筆網拍詐欺案件後全力掃蕩，結合各地警力共組專案小組，在新北、台中、高雄、屏東等地，陸續偵破5起網拍詐欺案件，查獲犯嫌3人，查扣作案用手機及筆記型電腦等贓證物，清查被害人數超過195人，被害金額約115萬元；統計被害人年齡大多低於40歲，最年輕只有15歲，單筆財損金額最高約1萬6000元。

警方指出，犯嫌使用手法，都是在知名社群平臺及拍賣網站，以假帳號佯稱販售「IVE」、「張學友」、「動力火車」等知名歌手或團體演唱會門票及Switch遊戲機等物品，以限量商品或低於市價等話術，誘騙被害人匯款。犯嫌並未依約出貨，被害人才察覺受騙。

27歲蘇姓男子，在社群及網路實行假網拍詐騙，佯稱販售「張學友」、「動力火車」等知名歌手演唱會門票，實則拒不出貨；警方在今年2、3及5月，三度查獲蘇嫌，蘇嫌已經被通緝但仍藏匿詐騙，3案被害人數共143人、財損金額超過90萬元。

29歲黃姓男子，佯稱販售「IVE」等日韓明星周邊商品訊息，拒不出貨；警方循線查獲；統計被害人數26人、財損金額超過5萬元。

22歲林姓男子，佯稱販售Switch遊戲機，不是拒不出貨，就是惡意寄送如洋芋片；統計被害人數26人、財損金額超過20萬元。

27歲蘇姓男子，三度詐騙仍被查獲，被害人數共143人、財損金額超過90萬元。記者廖炳棋/翻攝
27歲蘇姓男子，三度詐騙仍被查獲，被害人數共143人、財損金額超過90萬元。記者廖炳棋/翻攝

網拍 詐騙

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