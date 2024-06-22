被歪樓「送肉粽」？台中女子陳屍世貿公園 明晚子時頭七法會

一名4旬女子日前被發現陳屍台中市西屯區世貿公園內，家屬明晚子時將在公園內舉辦頭七法會。當地福和里長林寅利說，他怕附近居民被嚇到，通知「如有禁忌迴避一下」，沒想到經網路門被轉傳，網友議論是否是「送肉粽」等引熱議，這場頭七法會不是「送肉粽」，並呼籲民眾避免靠近、勿驚慌。

林寅利說明，他是收到禮儀社轉達通知，明晚11時至後天凌晨1時，家屬預計要在世貿公園內舉行「超渡送煞科儀」，擔心附近居民若禁忌恐會受到影響，因此發出通知，溫馨提醒有禁忌的里民迴避一下，盡量避免外出，也提及科儀則不會沿路走，只會公園內，請民眾勿驚慌。

林寅利指出，他只對附近居民發通知，沒想到在網路轉傳下引起議論，很多網友詢問是否是「送肉粽」？怎麼只在公園內舉行？他澄清，這場是頭七法會，並非「送肉粽」，但呼籲民眾法會期間盡量避免靠近。

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