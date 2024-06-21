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成功鎮長罷免案 謝淑貞反擊提告4鎮民代表

中央社／ 台東縣21日電

台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案，台東縣選委會昨天公告連署人達標，罷免案成立。謝淑貞隨即反擊控告鎮民代表會主席陳南蓀等4名代表違反選罷法。聯合報資料照片
台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案，台東縣選委會昨天公告連署人達標，罷免案成立。謝淑貞隨即反擊控告鎮民代表會主席陳南蓀等4名代表違反選罷法。聯合報資料照片
台東成功鎮長謝淑貞罷免案，台東縣選委會昨天公告連署人達標，罷免案成立。謝淑貞隨即反擊控告鎮民代表會主席陳南蓀等4名代表違反選罷法。

成功鎮民指控謝淑貞政見跳票，且包括停車場、路標指示等多項建設預算有問題，發起罷免行動，經過2階段連署，台東縣選委會昨天宣布罷免案成立，將於8月3日投票。

謝淑貞今天告訴媒體，昨天在選委會公告罷免案成立後，她就會同律師前往台東地方法院提自訴，指控成功鎮代表會主席陳南蓀、副主席陳秋豆、代表陳振明及陳婕妤等4人違反公職人員選舉罷免法第104條。至於詳細違反情節，謝淑貞不願透露。

謝淑貞表示，這段罷免風波以來遭受到不實的指控、污衊、詆毀，原本為了地方安寧而百般隱忍，但罷免方無所不用其極嚴重影響了她的名節。再次重申她如有掏空成功鎮庫、如有工程弊案，願自請下台負責。

台東 成功 罷免

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