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子吸毒狂叫母大義滅親 北市南港警獲報介入驚見槍彈

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓男子多次涉毒，日前在住處吸毒後大聲吼叫，邱母不堪其擾報警處理，警方經邱母同意執行搜索，意外在住家神桌下查獲改造手槍1把及子彈7枚，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將邱男送辦。

警方調查，台北市南港分局同德派出所6月12日晚上10時許接獲邱男母親報案，指稱邱男吸食毒品後行徑異常、大聲吼叫，需要警方介入，員警到場後，邱母指出邱男有酗酒、吸毒惡習，母子已多次爭吵，並同意警方搜索住家。

員警在邱姓母子住家神桌下方搜出改造手槍1把、子彈7枚，並趁邱男熟睡時突破房門逮人，邱男坦承吸食毒品K他命，初步交代不清槍彈來源，警詢後依法將其送辦，士林地檢複訊後請回，但特別限制邱男，禁止後續騷擾邱母。

據悉，41歲邱男曾涉毒品、傷害、毀損、公共危險、妨害秩序等案，已近1年未滋事，未料此次又涉嫌染毒、藏槍。

警方表示，將持續加強查緝各類毒品及非法黑槍，民眾若發現可疑情事，應立刻向警方舉報。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警在邱姓母子住家神桌下方搜出改造手槍1把、子彈7枚。記者李隆揆／翻攝
員警在邱姓母子住家神桌下方搜出改造手槍1把、子彈7枚。記者李隆揆／翻攝
員警在邱姓母子住家神桌下方搜出改造手槍1把、子彈7枚。記者李隆揆／翻攝
員警在邱姓母子住家神桌下方搜出改造手槍1把、子彈7枚。記者李隆揆／翻攝

吸毒 槍砲彈藥 毒品

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