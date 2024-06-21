快訊

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

不只有台灣寶可夢中心！「寶可夢3D精靈球」悠遊卡復刻改版 5管道開賣

金門戰役爆指揮爭功亂象 顯示蔣中正仍信任孫立人

涉犯營業秘密法 晶呈科技負責人陳亞理40萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2021年間，上櫃公司晶呈科技股份有限公司（4768）負責人陳亞理，涉嫌接收由某電子公司時任總經理陳昭榮洩漏的營業秘密，涉犯營業秘密法。台北地檢署20日指揮刑事局智財大隊搜索3處，檢察官訊後，諭知陳昭榮及陳亞理各40萬元交保。

晶呈科技成立於2010年，主要業務為生產精密化學品、銷售特殊材料、代理與銷售精密設備暨零組件等。

據了解，2021年間，陳昭榮擔任某電子公司總經理，涉嫌數次將半導體化學原料的相關營業秘密，洩漏給競業的晶呈公司負責人陳亞理。至於兩人是否有對價關係，仍有待釐清。

檢警獲報後，昨執行搜索兩人住居所及公司共3處，檢察官訊後，諭知陳昭榮及陳亞理各40萬元交保，全案朝涉犯刑法背信、洩漏工商秘密、違反營業秘密法之洩漏他人營業秘密等罪嫌方向偵辦。

晶呈科技20日發出重訊表示，檢調單位至公司進行調查及搜索，公司全力配合檢調單位調查，調查程序對公司財務業務無影響。

晶呈科技負責人陳亞理涉犯營業秘密法，40萬元交保。圖／聯合報系資料照片
晶呈科技負責人陳亞理涉犯營業秘密法，40萬元交保。圖／聯合報系資料照片

檢察官 科技股

延伸閱讀

台塑攜輝達 研發AI石化應用

新光金前董座吳東進遭檢約談 傑仕堡涉背信害新光人壽損失1.5億

資訊業離職員工創業 涉竊取前東家營業秘密遭搜索約談

大立光侵權疑案 德商法務部陳情：勿袒護本土企業犧牲外商

相關新聞

涉犯營業秘密法 晶呈科技負責人陳亞理40萬交保

2021年間，上櫃公司晶呈科技股份有限公司（4768）負責人陳亞理，涉嫌接收由某電子公司時任總經理陳昭榮洩漏的營業秘密，...

男砍死前妻男友 躲摩鐵自戕亡

嘉義市四十四歲陳姓男子疑因感情糾紛，昨天凌晨持刀闖入前妻現任四十二歲邱姓男友住家，持刀將他殺害，邱男兒子和陳男前妻制止時...

又逃一案！陳敏薰買官案拖16年 扁獲免訴

前總統陳水扁被控在「台北一○一」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，因身體因素案子二○一五年五月十三日裁定停止審判，一拖多年...

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（改名孫健豪）因帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，檢警昨依槍砲罪嫌搜索約談孫安佐及經紀人朱翊銘...

嘉義市2死2傷情殺案初步相驗結果出爐 下周解剖確認實際傷害狀況

嘉義市今天凌晨2死2傷情殺命案！44歲陳姓男子凌晨3點多，跑到前妻自強街現任男友42歲邱姓男子住家，持刀將對方殺害，24...

影／中捷上被砍為何不跑？高中生曝原因並感謝「長髮哥」救命

台中捷運上月隨機砍人事件，被砍3刀的呂姓高中生康復出院，今天被問及「被砍當時為何不跑？」他透過影片表示，「因為我覺得不會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。