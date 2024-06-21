涉犯營業秘密法 晶呈科技負責人陳亞理40萬交保

2021年間，上櫃公司晶呈科技股份有限公司（4768）負責人陳亞理，涉嫌接收由某電子公司時任總經理陳昭榮洩漏的營業秘密，涉犯營業秘密法。台北地檢署20日指揮刑事局智財大隊搜索3處，檢察官訊後，諭知陳昭榮及陳亞理各40萬元交保。

晶呈科技成立於2010年，主要業務為生產精密化學品、銷售特殊材料、代理與銷售精密設備暨零組件等。

據了解，2021年間，陳昭榮擔任某電子公司總經理，涉嫌數次將半導體化學原料的相關營業秘密，洩漏給競業的晶呈公司負責人陳亞理。至於兩人是否有對價關係，仍有待釐清。

檢警獲報後，昨執行搜索兩人住居所及公司共3處，檢察官訊後，諭知陳昭榮及陳亞理各40萬元交保，全案朝涉犯刑法背信、洩漏工商秘密、違反營業秘密法之洩漏他人營業秘密等罪嫌方向偵辦。