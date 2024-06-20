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孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

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孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（改名孫健豪）因帶瓦斯火槍在台北市信義區「實測」，檢警昨依槍砲罪嫌搜索約談孫安佐及經紀人朱翊銘。檢方複訊後，諭知朱翊銘3萬元交保，限制住居。朱翊銘交保後，否認毆打警察，強調他絕對不會傷害他人。

今天下午1點多，警方依涉犯槍砲、妨害公務等罪嫌，將朱翊銘移送北檢複訊，朱翊銘走進囚車道的過程中，沿途重複大喊：「非法執行搜索」、「未出示搜索票前，即把我壓制在地」等語。

複訊後，檢察官諭知朱翊銘3萬元交保，限制住居。朱翊銘於下午5點30分交保後說，警方搜索孫安佐住居所時，起先未出示他的搜索票，因此當下認為警方於法無據，聲請提審。

朱翊銘說，他沒有毆打警察，當時是警察搜索他家時，他希望警察別打擾朋友休息，於是站在警察面前並將手舉至肩膀高度，當時該名警察的肩膀與他的手掌有所接觸，稱過程均有錄影。

朱翊銘說，兩人是一個遊艇派對上結識，在他眼中，孫安佐是一個善良體貼、喜歡槍枝武器的人，他們拿瓦斯火槍是為了宣傳「拯救世界計畫」，說該計畫會展示他們研發的武器，強調絕對不會傷害他人。

全案源於，孫安佐本月15日與朱翊銘在台北市信義區一家夜店，朱因身上持有一把瓦斯火槍，被警方依違反社會秩序維護法函送法辦；本月16日晚間，孫安佐拿著瓦斯火槍到信義區表明要實測，當時被朱制止。

檢警昨天在孫安佐住處查扣疑似火藥的粉末、刀械、生存遊戲狙擊長槍等證物，警方同時搜索朱翊銘大安區通化街住所，約談朱翊銘到案。

不過，朱翊銘昨天在警局隊部涉嫌襲警，警方以妨害公務現行犯逮捕他。朱翊銘認為，警察違法，聲請刑事提審，晚間移解台北地院開庭，法官裁定駁回，朱再移返警方偵訊，刑事訴訟回到原點，警方偵訊。檢方今複訊後，諭知朱翊銘3萬元交保，限制住居。

孫安佐涉槍砲案，他的經紀人朱翊銘3萬元交保，限制住居。記者房荷庭／攝影
孫安佐涉槍砲案，他的經紀人朱翊銘3萬元交保，限制住居。記者房荷庭／攝影

妨害公務 孫安佐 警察

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