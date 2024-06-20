影／中捷上被砍為何不跑？高中生曝原因並感謝「長髮哥」救命

台中捷運上月隨機砍人事件，被砍3刀的呂姓高中生康復出院，今天被問及「被砍當時為何不跑？」他透過影片表示，「因為我覺得不會有人在捷運上拿刀砍人」。呂父感謝民眾熱血相挺救了兒子，將7月26日舉辦捐血活動，由呂生奉茶感恩一事，呂生點頭答應，並謝謝中捷英雄的幫忙，尤其是「長髮哥」救命之恩。

中捷上個月21日隨機砍人震驚社會，洪姓凶嫌先砍17歲呂姓高中生三刀，再砍長髮哥，王姓短褲伯奪刀後，洪嫌再拿另一把刀砍向長髮哥，長髮哥臉中二刀浴血與凶嫌搏鬥，雨傘哥拿雨傘誤戳長髮哥二下後，再戳凶嫌，後由蕭姓黑衣大叔上前控制凶嫌手臂，並將其壓制在車門邊，眾人合力將凶嫌壓制，交由警方處理。

呂姓高中生身中3刀，分別為右肩12公分，右胸10公分，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，送林新醫院手術搶救，傷重住進加護病房。

呂父當時對於愛子身中3刀、刀刀見骨，哽咽說「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了！」呂父還設計捷運安全盾牌、棍，呼籲中捷車廂內有具有防暴能力的愛心爸爸編制，為捷運架起安全網。

呂父今表示，兒子急救過程中接受大量輸血，換了身體三分之一的血液，大眾的「熱血」相挺，讓兒子重獲新生。為了感謝大家無私的愛心，他與夥伴們決定7月26日上午9時至下午3時，在台中市北屯區松竹路一段763號舉辦捐血感恩茶會，共3輛捐血車，兒子當天也會奉茶感恩，並邀長髮哥共襄盛舉。